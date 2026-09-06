La vuelta al cole ya cuesta una media de 422 euros por hijo. Libros de texto, material escolar, uniformes, mochilas y dispositivos tecnológicos concentran en apenas unas semanas uno de los principales desembolsos del año para las familias. La cifra supone además un 15% más que en 2018, según los datos recogidos por el comparador financiero Banqmi.

Pero el gasto de septiembre es sólo una parte de una factura mucho mayor. El 36% de las familias con hijos de hasta 18 años reconoce haber recortado durante el último año gastos relacionados con su crianza por motivos económicos, según el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026. Además, el 83% de los hogares con hijos considera que el coste de criarles ha aumentado, y un 46,4% afirma que lo ha hecho mucho.

Recortes en los hogares

La presión sobre el presupuesto familiar también alcanza servicios vinculados directamente al cuidado y la educación. Entre los hogares de clase baja que utilizan estos servicios, el 52,2% encuentra dificultades para acceder al comedor escolar, mientras que el porcentaje se sitúa en el 34,4% en el caso de la guardería. Los datos muestran así una brecha económica en el acceso a servicios infantiles.

Las familias que ya están recortando concentran los ajustes principalmente en partidas consideradas prescindibles. El 62% reduce el gasto en ocio, el 53,8% en ropa y calzado y el 48,5% en actividades extraescolares. También disminuyen el gasto en celebraciones y juguetes. En cambio, el recorte afecta mucho menos al material escolar, con un 10,7%.

La presión económica llega incluso a las decisiones sobre tener hijos. El 32,3% de los hogares reconoce haber pospuesto o descartado ampliar la familia por motivos económicos: un 11,8% lo ha retrasado y un 20,5% lo ha descartado directamente. Esta situación alcanza sus niveles más elevados entre las clases media-baja y baja.

Según los datos del informe, esta presión ya está condicionando no sólo el consumo de las familias, sino también sus decisiones de futuro. El aumento de los gastos escolares puede llevar a algunas familias a recurrir al crédito o a aplazar pagos para hacer frente al comienzo del curso. Desde Banqmi advierten que la financiación no debería convertirse en la primera opción para un gasto que se repite todos los años.

Si es necesario recurrir a ella, recomiendan «analizar previamente el coste real de la operación, los intereses, las comisiones y el plazo de la devolución, así como comprobar que las cuotas son asumibles dentro del presupuesto familiar».

De lo contrario, «puede generar una dinámica de endeudamiento especialmente comprometida cuando se acumula con otros gastos de la economía familiar», añaden.