Ya es oficial: los cotos de caza de La Rioja podrán solicitar ayudas de hasta 83.470 euros para mejoras y prevención de daños

El Gobierno de La Rioja ha abierto la convocatoria de ayudas correspondiente a 2026 para mejorar las condiciones y las infraestructuras de los terrenos cinegéticos. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 83.470 euros y está destinada tanto a los titulares de estos espacios como a los adjudicatarios de los aprovechamientos de los cotos de caza. La convocatoria está regulada por la Resolución 1583/2026 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, publicada el pasado 16 de septiembre en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Las ayudas se otorgarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Las actuaciones que podrán acogerse a estas subvenciones se agrupan en tres grandes categorías: mejora de los hábitats, acondicionamiento de infraestructuras cinegéticas y medidas destinadas a prevenir daños. El objetivo es favorecer una gestión más eficiente de los cotos y, al mismo tiempo, limitar los perjuicios que determinadas especies pueden provocar en terrenos agrícolas y explotaciones ganaderas. Entre las actuaciones que podrán recibir financiación se encuentran las siembras destinadas a proporcionar alimento a la fauna silvestre, el mantenimiento de rastrojos y la instalación de complementos alimenticios.

Subvenciones para mejorar las condiciones y las infraestructuras de los terrenos cinegéticos en La Rioja

«Se aprueba el gasto correspondiente a la convocatoria por un importe total de ochenta y tres mil, cuatrocientos setenta euros (83.470,00 euros) imputándose con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en el cuadro adjunto del proyecto de gasto 80.702.3, del presupuesto de gastos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente correspondiente al ejercicio 2026, con el desglose indicado en la Resolución de convocatoria».

Las ayudas se dividen en tres grandes líneas de actuación centradas en la mejora de los hábitats, el acondicionamiento de infraestructuras cinegéticas y la prevención de los daños ocasionados por la fauna. Entre las actuaciones que pueden recibir financiación se encuentran las siembras destinadas a proporcionar alimento a las especies silvestres, el mantenimiento de rastrojos y la instalación de complementos alimenticios.

También se contemplan mejoras en las infraestructuras de los terrenos cinegéticos, como la colocación de vallados perimetrales, la construcción de balsas y la apertura de tiraderos, cortaderos y traviesas. A estas medidas se suman la construcción de salas de juntas de carne y las actuaciones destinadas a prevenir los daños que las especies cinegéticas puedan provocar en cultivos y explotaciones ganaderas.

Caza menor y mayor: medidas para paliar los daños en la agricultura

La Dirección General de Biodiversidad cuenta con un listado de municipios en los que se ha detectado incidencia de daños provocados por el conejo, debido al seguimiento que se realiza de sus poblaciones. El nivel de riesgo de cada coto de caza y las medidas autorizadas pueden consultarse públicamente a través de la página web del Gobierno de La Rioja, dentro del área de Medio Ambiente, Caza y Pesca, La caza en La Rioja y el apartado «Te interesa». La información aparece recogida en el documento «Autorizaciones excepcionales para el control de conejo».

La caza mayor engloba al corzo, el ciervo y el jabalí. En el caso del corzo, la normativa permite actualmente una elevada flexibilidad en la expedición de permisos de caza. Los cazadores pueden solicitar la realización de un rececho con una antelación de dos días. Además, se puede autorizar la caza de jabalí, corzo y ciervo en terrenos cubiertos de vegetación arbórea o matorral de más de 50 centímetros de altura, siempre que tengan una superficie inferior a cinco hectáreas y se encuentren enclavados entre fincas agrícolas.

Comarcas cinegéticas

En 2015 se publicó la Orden 29/2015, de 23 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, mediante la que se aprobaron las comarcas cinegéticas y los criterios para elaborar los Planes Directores Comarcales. Esta distribución tiene como finalidad coordinar la gestión de terrenos cinegéticos colindantes que comparten características homogéneas del medio y un uso del territorio similar, especialmente en lo relacionado con la actividad agrícola.

A partir de esta regulación, La Rioja quedó dividida en 12 comarcas cinegéticas: Comarca 1, Obarenes; Comarca 2, Alto Oja; Comarca 3, Tirón; Comarca 4, Cárdenas; Comarca 5, Santo Domingo; Comarca 6, Sierra Central; Comarca 7, Logroño; Comarca 8, Moncalvillo; Comarca 9, Ocón; Comarca 10, Leza-Cidacos; Comarca 11, Rioja Baja; y Comarca 12, Sierra Oriental.

Plazos y presentación de las solicitudes

Podrán solicitar estas ayudas, que se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, los titulares de terrenos cinegéticos y los adjudicatarios de los aprovechamientos de los cotos de caza. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

La solicitud se podrá realizar de manera presencial, a través de la tramitación telemática disponible en la oficina electrónica de la sede del Gobierno de La Rioja o mediante cualquiera de los demás canales establecidos en la normativa de procedimiento administrativo común. Todas las actuaciones que aprobadas deberán ejecutarse y contar con la correspondiente justificación documental antes del 30 de noviembre de 2026.