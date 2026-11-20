El egoísmo y la autoestima suelen confundirse, aunque responden a comportamientos muy diferentes. El egoísmo sitúa los intereses personales por encima de cualquier consideración hacia otras personas, mientras que el amor propio implica reconocer el propio valor, cuidar las necesidades individuales y respetar los límites personales. Para el psicólogo y filósofo alemán Erich Fromm, ambas actitudes no solo eran distintas, sino que resultaban prácticamente opuestas.

En su obra El arte de amar, publicado en 1956, Fromm desarrolló esta distinción desde una perspectiva psicológica y humanista. Según su planteamiento, una persona egoísta no tiene necesariamente un exceso de amor hacia sí misma, sino una carencia que intenta compensar a través de la búsqueda constante de satisfacción. «Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas», escribió.

El respeto hacia uno mismo también influye en las relaciones

Fromm defendía que el amor no debía entenderse como un sentimiento reservado exclusivamente a las relaciones sentimentales, familiares o de amistad. Para él, amar implicaba una actitud activa basada en cuatro elementos fundamentales: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Estas cualidades debían estar presentes tanto en la relación con otras personas como en la que cada individuo mantiene consigo mismo.

Esta interpretación también estaba relacionada con una de las enseñanzas más conocidas de la tradición bíblica: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». El filósofo consideraba que ambas partes de esta afirmación eran inseparables, puesto que el respeto por la propia identidad no podía desligarse del reconocimiento de la dignidad ajena. Por eso, sostenía que el amor propio no debía confundirse con la vanidad ni con la indiferencia hacia los demás.

Dar sin convertir el afecto en un intercambio

Otra de las cuestiones que Fromm abordó fue la tendencia a entender las relaciones personales como un intercambio en el que siempre se espera obtener algo a cambio. El pensador cuestionaba esta mentalidad y defendía que la capacidad de dar constituye una parte esencial del amor. En sus reflexiones dejó una de sus afirmaciones más conocidas: «No es rico quien mucho tiene, sino quien mucho da».

Su planteamiento iba más allá de los bienes materiales y se refería también al tiempo, la atención, el conocimiento y el afecto que una persona puede compartir. Fromm publicó cerca de una veintena de libros y se convirtió en uno de los grandes referentes del pensamiento humanista del siglo XX.