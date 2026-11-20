Llevar a los niños al parque forma parte de la rutina de muchas familias. Después del colegio, durante el fin de semana o cuando queda un rato libre, cualquier momento puede ser bueno para salir de casa y que los pequeños jueguen al aire libre. Lo que quizá muchos padres desconocen es que esa costumbre también puede estar relacionada con su bienestar emocional. Así lo explica una investigación de la Universidad de Exeter que ha encontrado diferencias importantes entre los niños que acuden habitualmente a estos espacios y los que apenas los frecuentan.

Los investigadores analizaron los datos de 4.219 menores y comprobaron que quienes visitaban parques al menos una vez por semana obtenían resultados más favorables en las evaluaciones de salud mental. La diferencia media alcanzaba el 16,5% respecto a los niños que acudían menos. El trabajo, que se ha dado a conocer este mes de noviembre de 2026, también encontró una relación con el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, aunque sus autores advierten de que estos resultados no permiten asegurar que las visitas al parque sean la causa directa de esa mejor evolución.

Los expertos en psicología relacionan las visitas semanales al parque con una mejor salud mental

La investigación se realizó con información del proyecto británico Children of the 90s, que lleva décadas siguiendo la evolución de miles de personas desde su nacimiento. En esta ocasión, los especialistas estudiaron la frecuencia con la que los participantes acudían a parques y zonas de juego durante su infancia. Su atención se centró en el desarrollo socioemocional entre los cuatro y los once años. Esto incluye cuestiones tan habituales como aprender a controlar el enfado, relacionarse con otros niños, expresar lo que sienten o afrontar situaciones que no siempre salen como esperan.

Al comparar los resultados, observaron que quienes habían frecuentado estos espacios al menos semanalmente presentaban mejores puntuaciones. La diferencia media fue del 16,5%, incluso después de considerar determinadas circunstancias familiares y económicas que podían influir en los resultados. Los investigadores también examinaron cómo evolucionaban esas habilidades a medida que los niños crecían. En general, las visitas más frecuentes aparecían relacionadas con un desarrollo socioemocional más favorable.

Por qué jugar fuera de casa puede ayudar al desarrollo emocional

En un parque pueden pasar muchas cosas que forman parte del aprendizaje infantil. Los niños corren, inventan juegos, conocen a otros niños y tienen que ponerse de acuerdo para compartir determinados espacios. También discuten, se enfadan o descubren que no siempre pueden hacer lo que quieren. Son situaciones corrientes, pero en ellas ponen en práctica habilidades que después necesitan en el colegio, en casa y en sus relaciones personales. Aprenden a esperar, a resolver pequeños conflictos y a desenvolverse con cierta autonomía.

La actividad física también tiene su lugar. Salir al parque permite moverse y jugar de una manera diferente a la que ofrecen los espacios cerrados, aunque cada niño aprovecha ese tiempo según su edad, sus intereses y sus posibilidades. El estudio de Exeter relaciona precisamente estas oportunidades de juego y contacto social con el bienestar infantil. Los autores, sin embargo, no afirman que exista una cantidad exacta de visitas capaz de garantizar una buena salud mental. La frecuencia semanal es la referencia utilizada para comparar a los participantes.

Los parques pueden ser especialmente importantes para algunas familias

La investigación también se fijó en las diferencias económicas entre los hogares. Durante los primeros años, los niños de familias con mayores recursos acudían con más frecuencia a los parques. Esa tendencia, sin embargo, no permanecía igual durante toda la infancia. Al crecer, algunos menores de entornos menos favorecidos empezaban a visitar estos espacios más habitualmente. Los investigadores consideran relevante este dato porque, a diferencia de otras actividades infantiles, entrar en un parque público normalmente no supone ningún gasto.

Eso permite que familias con situaciones económicas distintas puedan disponer de un lugar donde los niños jueguen y se relacionen. Pero también hay diferencias entre unos barrios y otros. La proximidad, el mantenimiento y la seguridad influyen en que las familias utilicen estos espacios. Un parque deteriorado o al que resulta complicado llegar ofrece menos posibilidades que otro bien cuidado y situado cerca de las viviendas. Por ello, los autores plantean que mejorar el acceso a zonas de juego de calidad podría contribuir a reducir algunas desigualdades durante la infancia.

Ir al parque una vez por semana no garantiza una mejor salud mental

Pese a los resultados, los investigadores piden prudencia. El análisis se realizó con participantes de un estudio británico concreto y todavía queda por comprobar si las mismas asociaciones aparecen en otros países y entre niños que crecen en circunstancias diferentes. También hay que tener presente que las familias que visitan más los parques pueden compartir otras características que influyan en el desarrollo de sus hijos. Aunque el estudio tuvo en cuenta distintos factores, no es posible descartar todas esas diferencias pero a la vez, aportan información sobre una actividad cotidiana que está al alcance de numerosas familias. Y ofrecen otro argumento para prestar atención a los espacios públicos donde los niños pasan parte de su tiempo libre, especialmente durante los primeros años de vida.