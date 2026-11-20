Ante una conversación, el lenguaje corporal de una persona puede relevar datos de vital importancia, como saber si está incómodo, feliz o incluso si está mintiendo. Los gestos con las manos, muecas inconscientes con la cara, movimientos nerviosos de las piernas, entre otros gestos, pueden dar a conocer las emociones de las otras personas.

Uno de los gestos más recurrentes que se producen en conversaciones donde las personas están sentadas es cruzar las piernas. La ciencia que estudia la mente humana ha concluido que este simple gesto puede funcionar como una barrera defensiva inconsciente, independientemente de que se trate de simple comodidad física.

La explicación psicológica

Según analizan los expertos, todo depende de la manera en que nos sentamos. Dependiendo del gesto, puede dar información relevante. Cuando estamos sentados, las piernas suelen ser el gesto que puede transmitir más información que, si sabemos leerla, puede hablar mucho de las personas.

Cuando alguien se siente incómodo, inseguro, a la defensiva o quiere marcar distancia emocional con su interlocutor, suele cruzar las piernas (a menudo acompañándolo de brazos cruzados o inclinando el torso hacia atrás).

Con este sencillo gesto, su cuerpo se está negando a abrir sus emociones a los demás, actuando como un escudo para proteger sus sentimientos y pensamientos. Si la pierna de arriba se mueve o balancea de forma repetitiva, suele indicar nerviosismo, aburrimiento o ganas de terminar la conversación.

Otros gestos

Cruzar las piernas a la altura de los tobillos suele interpretarse como indicio de control y superioridad. Emplear este gesto de forma voluntaria o no suele ser una intención de mostrar superioridad.

La dirección de los pies es importante. Si apuntan hacia ti, es señal clara de interés, atención y apertura. En caso de apuntar hacia la puerta o hacia un lado, indica que la persona tiene ganas de irse.

El tobillo sobre la rodilla se asocia con seguridad, relajación o una actitud competitiva. Los pies metidos debajo de la silla indican introversión, incomodidad o deseo de pasar desapercibido.