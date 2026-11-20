Entre los personajes que abren el relato evangélico, pocos resultan tan ásperos y necesarios como Juan Bautista. No es un predicador de salón ni un erudito encerrado en los patios del Templo de Jerusalén. Su escenario es la intemperie, el polvo del desierto de Judea y la corriente turbia del Jordán, donde actúa como puente entre la tradición profética del Antiguo Testamento y el inicio de la vida pública de Jesús.

Quién fue San Juan Bautista y quiénes fueron sus padres

Sus padres fueron Zacarías e Isabel, una pareja de avanzada edad vinculada al entorno sacerdotal. En el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Juan aparece envuelto en el asombro: Zacarías, sacerdote del turno de Abías, recibe el anuncio de un hijo cuando ambos habían dado por cerrada esa etapa de su vida.

Isabel, además, mantenía parentesco con María, la madre de Jesús, un vínculo familiar que conecta dos historias destinadas a cruzarse décadas después en las orillas del río.

Por qué Juan Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán

A primera vista, la escena desconcierta. Juan bautizaba como signo de conversión y perdón de pecados, mientras que los evangelios presentan a Jesús sin falta alguna.

¿Qué sentido tenía que el maestro de Nazaret bajara al agua junto a penitentes comunes? Para los primeros seguidores, aquel gesto no era una limpieza de culpas personales, sino un acto de solidaridad y de inauguración. Al sumergirse en el Jordán, Jesús se coloca en fila con la gente sencilla que acudía a cambiar de rumbo, aceptando la condición humana compartida antes de empezar su misión.

En el relato cristiano, ese instante funciona también como revelación pública: la voz celeste y la imagen de la paloma señalan su identidad mesiánica ante quienes escuchaban a Juan.

Históricamente, el episodio revela algo que incomodaba a las comunidades primitivas y que, precisamente por eso, cuesta imaginar inventado desde cero. Que Jesús aceptara el bautismo de Juan situaba a este último, al menos en el arranque, como figura con enorme ascendiente popular. Lejos de restar peso a Jesús, el bautismo ancla su trayectoria en un movimiento real de renovación espiritual que ya agitaba las regiones del Jordán.

Qué predicaba Juan Bautista y cuál era su misión

El mensaje de Juan era directo, sin rodeos ni consuelos baratos. Exigía una metanoia, es decir un giro real de conducta y mentalidad, antes de que llegara un juicio inminente, resumido en la imagen del hacha puesta a la raíz del árbol.

No bastaba con apelar al linaje ni a los ritos mecánicos; tocaba revisar cómo se vivía cada día. Cuando la gente le preguntaba qué hacer en concreto, sus respuestas bajaban a tierra con una claridad cortante. Quien tuviera dos túnicas debía compartir una; quien tuviera comida, hacer lo mismo; los recaudadores de impuestos no debían cobrar por encima de lo fijado; los soldados tenían que abstenerse de extorsiones y denuncias falsas.

Era una ética práctica, casi seca, pensada para sacudir la modorra moral de una sociedad tensa bajo el dominio romano. Su misión, tal como la entienden los evangelios, consistía en preparar el camino. Juan se definía como la voz que clama en el desierto y anunciaba a alguien que vendría detrás con mayor autoridad, alguien ante quien él ni siquiera se consideraba digno de desatar la correa de las sandalias.

Su papel no era retener discípulos para sí, sino señalar hacia delante y hacerse a un lado cuando llegara el momento.

Cómo murió Juan Bautista y por qué lo mandó ejecutar Herodes

El final de Juan llegó por un choque frontal con el poder local. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, había tomado por esposa a Herodías, mujer de su hermanastro Filipo, rompiendo normas matrimoniales y religiosas que escandalizaban a muchos. Juan lo censuró abiertamente, y esa franqueza le costó la libertad: terminó encerrado en la fortaleza de Maqueronte, al este del mar Muerto.

Flavio Josefo, historiador judío ajeno a la fe cristiana, también menciona a Juan y apunta una razón política nada desdeñable. Fue la popularidad del predicador entre las multitudes lo que causo preocupación a Herodes porque él sentía que la influencia podría resultar en una rebelión antes de que llegara el momento; encerrarlo y matarlo pareció ser una forma de manejar la situación.

Los Evangelios de Marcos y Mateo llevan las cosas a un nivel aún más dramático al introducir el elemento de una fiesta. En el transcurso de la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Hersias baila para él y recibe todo lo que ella desee de Herodes.

Instigada por su madre, la joven reclamó en bandeja la cabeza de Juan Bautista. Atrapado entre su palabra dada ante testigos y su propia indecisión, Herodes ordenó la decapitación en la cárcel. Así cayó una voz incómoda que nunca aprendió a callar ante los poderosos.