Hay nombres que pesan como una losa desde el primer instante. El de Judas Iscariote lleva casi dos mil años funcionando como atajo lingüístico para nombrar la traición, y esa etiqueta pesa tanto que cuesta ver al hombre detrás del mito. Cuando uno lee los evangelios sin prisas y sitúa la escena en la Judea del siglo I, el cuadro deja de parecer un melodrama sencillo. Judas caminó con Jesús, escuchó sus parábolas, comió con los mismos hombres y formó parte del núcleo cerrado. Nadie en la mesa de la Última Cena imaginaba que la grieta iba a abrirse precisamente desde ahí.

Quién fue Judas Iscariote y qué papel tuvo entre los apóstoles

Mateo, Marcos y Lucas colocan a Judas al final de sus listas de los doce, pegándole casi siempre la misma etiqueta por adelantado: «el que lo entregó». Es lógico; escribían después de la cruz, con el desenlace ya grabado a fuego en la memoria colectiva.

De su vida previa sabemos poco y nada, más allá de que su padre se llamaba Simón y de que «Iscariote» suele leerse como ish Qeriyot, un hombre originario de Queriot, al sur de Judea. Si esa pista es cierta, sería el único sureño entre una mayoría de galileos. En una época de rivalidades locales muy marcadas, ese detalle no es un adorno menor.

Tampoco era un figurante dentro del grupo. Juan cuenta que administraba la bolsa común, donde se guardaban los aportes para moverse de pueblo en pueblo y las ayudas destinadas a los pobres. Para que un grupo pequeño y precario te dé las llaves de la caja, tienes que haber dado muestras de ser alguien resolutivo y de fiar, al menos en el trato cotidiano.

Por eso, cuando Jesús suelta en la cena que uno de ellos lo va a entregar, los demás se quedan perplejos y empiezan a dudar de sí mismos en vez de mirar de inmediato hacia el tesorero.

Por qué Judas traicionó a Jesús por treinta monedas de plata

Sobre sus móviles se ha escrito de todo, y no extraña porque los propios textos bíblicos apuntan en direcciones distintas. Mateo lo reduce a un ajuste de cuentas económico: Judas va a ver a los sumos sacerdotes, pregunta cuánto le pagan por entregarlo y acepta treinta siclos de plata.

El número tiene su eco: equivalía a la compensación fijada en el Éxodo por la muerte de un esclavo y conectaba con versos de Zacarías que los primeros cristianos leyeron como anuncio profético.

En otros pasajes asoma un trasfondo distinto. Tanto Lucas como Juan sugieren que Satanás entró en él antes del trato con los sacerdotes, llevando la decisión a un pulso espiritual que supera lo puramente material. Aun así, muchos historiadores prefieren buscar razones políticas o estratégicas en el clima asfixiante de la ocupación romana.

Quien aguardaba un Mesías que levantara armas contra las legiones y restaurara el reino de Israel pudo sentirse frustrado al ver el rumbo de Jesús en Jerusalén. Cabe imaginar a alguien impaciente que intentó forzar un estallido o que, viendo que el movimiento iba al choque frontal sin posibilidades militares, optó por negociar una salida con el Sanedrín antes de que todo saltara por los aires.

Cómo identificó Judas a Jesús ante quienes fueron a detenerlo

Saber dónde predicaba Jesús de día no tenía ningún misterio; hablaba a la vista de todos en los pórticos del Templo. El problema para quienes querían arrestarlo era hacerlo de noche, lejos de las multitudes de peregrinos que llenaban Jerusalén por la Pascua, donde un forcejeo a plena luz podía encender un tumulto difícil de apagar. Judas sabía perfectamente dónde se retiraba el grupo al caer la tarde: a Getsemaní, un huerto de olivos al pie del monte homónimo.

Allí condujo a un grupo armado con espadas, palos y antorchas, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos. Entre sombras, túnicas parecidas y luces irregulares, hacía falta una señal clara para no equivocarse de hombre ni dar margen a que se perdieran entre los árboles. Judas eligió un gesto corriente entre maestro y discípulo: acercarse, llamarlo «Rabí» y darle un beso. Un saludo que fue la marca exacta para el arresto.

Qué ocurrió con Judas Iscariote después de la traición

Lo que vino después sugiere que Judas no midió bien el golpe, o que el giro de los acontecimientos lo aplastó por completo. Al ver que el Sanedrín dictaba condena y pasaba el caso a Poncio Pilato, el remordimiento lo alcanzó de lleno. Mateo relata que volvió al Templo con las treinta monedas, admitió ante los sumos sacerdotes que había entregado sangre inocente y, topándose con un muro de frialdad, tiró la plata dentro del recinto sagrado y fue a ahorcarse.

Los Hechos de los Apóstoles recogen otro final: allí se dice que fue Judas quien compró el terreno con el pago de su iniquidad y que murió al caer de bruces y reventar, derramando las entrañas. En el fondo, los relatos coinciden en lo esencial.