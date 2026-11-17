En la región de Uz, un territorio fronterizo situado probablemente al este de Palestina, vivía un hombre cuya existencia rozaba la plenitud absoluta. Job no pertenecía al linaje de los patriarcas hebreos ni encabezaba ejércitos, pero su reputación de integridad resonaba en toda la comarca. El texto bíblico lo describe como un varón recto y temeroso de Dios, alguien que huía deliberadamente del mal y ejercía la justicia con una rectitud casi escrupulosa.

Quién fue Job y cómo era su vida antes de las pruebas

Su prosperidad material corría pareja con su altura moral. Poseía miles de cabezas de ganado, ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas, y contaba con una servidumbre numerosa que gestionaba sus vastas haciendas. Tenía siete hijos y tres hijas, formando un clan unido que solía reunirse en banquetes periódicos para celebrar la vida y la armonía familiar.

Job, lejos de dormirse en los laureles del éxito, mantenía una actitud vigilante. Al término de cada festejo madrugaba para ofrecer sacrificios por cada uno de sus hijos, temiendo que en medio de la alegría hubieran podido ofender a Dios de pensamiento o palabra.

Ese equilibrio entre riqueza, familia e integridad representaba el ideal de la sabiduría antigua: la certeza de que la virtud traía consigo la bendición tangible. Nadie en Uz dudaba de que Job merecía cada una de las monedas y cada pedazo de tierra que poseía. Era el espejo en el que muchos querían mirarse, la prueba viviente de que obrar bien garantizaba una existencia serena y protegida de cualquier infortunio.

Por qué Dios permitió que Job sufriera tantas desgracias

La armonía de aquel cuadro idílico se quebró lejos de la vista de los hombres, en una asamblea celestial donde se planteó una cuestión incómoda sobre la naturaleza de la fe humana. Cuando Yahvé señaló la fidelidad irreprochable de su siervo Job, Satanás, que en este contexto actúa como el fiscal o el acusador de la corte divina, lanzó un dardo envenenado: la devoción de Job era interesada. Según el acusador, resulta sencillo adorar a Dios cuando todo marcha sobre ruedas y la hacienda está rodeada de un cerco protector invisible.

La pregunta que quedó flotando en el aire ponía en tela de juicio el corazón mismo de la espiritualidad: ¿ama el ser humano a Dios por quien es, o simplemente por los beneficios que obtiene a cambio? Para despejar esa incógnita, Dios aceptó retirar su protección y permitir que la adversidad golpeara la vida de aquel hombre justo, aunque fijó un límite estricto: el acusador podía tocar sus bienes y su carne, pero tenía prohibido arrebatarle la vida.

Qué pruebas tuvo que superar Job según la Biblia

El derrumbe no llegó de forma gradual, sino en una sucesión vertiginosa de catástrofes en un solo día. Un mensajero irrumpió para anunciar que los sabeos habían robado los bueyes y las asnas, pasando a cuchillo a los criados. Sin darle tiempo a recuperar el aliento, otro superviviente informó de que un fuego caído del cielo había calcinado los rebaños de ovejas y a sus pastores. Acto seguido, los caldeos saquearon los camellos.

El golpe definitivo cayó cuando un viento huracanado azotó la casa donde banqueteaban sus hijos, derrumbando los muros y acabando con la vida de todos ellos de un solo golpe.

Job rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó rostro en tierra, pero de sus labios no brotó ninguna blasfemia. Reconoció que desnudo había salido del vientre de su madre y desnudo volvería a la tierra, aceptando tanto el bien como el mal que procedían de lo alto.

Ante semejante entereza, el acusador redobló la apuesta atacando su propio cuerpo. Una llaga maligna cubrió a Job desde la planta de los pies hasta la coronilla. Reducido a rascarse la piel ulcerada con un pedazo de teja sentado sobre un montón de ceniza, sufrió el abandono de los suyos y hasta el reproche de su propia esposa, quien lo instó a maldecir a Dios y morirse de una vez.

Qué enseñanza deja la historia de Job sobre el sufrimiento y la fe

A lo largo de decenas de capítulos cargados de poesía intensa, Job se niega a aceptar las explicaciones fáciles de sus amigos. No admite haber cometido un crimen que justifique su ruina, pero tampoco reniega de su Creador. Su postura es la de quien exige respuestas honestas en medio del abismo, demostrando que el lamento profundo y las preguntas desgarradoras no son incompatibles con una fe auténtica.

La paciencia de Job no fue un silencio sumiso y resignado, sino la tenacidad de quien sigue dirigiéndose a Dios incluso cuando siente que este se ha vuelto su adversario.

Cuando finalmente Yahvé responde desde el torbellino, no ofrece una explicación detallada de la apuesta celestial ni justifica el porqué de cada lágrima derramada. En su lugar, despliega la inmensidad de la creación, recordándole al hombre los límites de su comprensión frente al misterio del universo. El sufrimiento humano no siempre responde a una ecuación matemática de causa y efecto ni a un sistema de premios y castigos inmediatos.