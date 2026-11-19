Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pozo Estrecho (Murcia) a un hombre y una mujer de 52 y 43 años, respectivamente, ambos españoles, por intentar acceder al AVE en la estación intermodal de Miguel Hernández, en Orihuela (Alicante), con destino a Murcia, con un arma y munición camufladas en el interior de una mochila, que fueron detectadas por el escáner de seguridad de la estación. El detenido tiene antecedentes de robo y lesiones, según han confirmado a OKDIARIO fuentes próximas al caso. No así la mujer.

Según el relato policial, al agente de servicio de seguridad que se encargaba del escáner en la estación de Orihuela cuando ocurrieron los hechos, le llamó la atención el elevado grado de nerviosismo mostrado por el hombre y la mujer a medida que se aproximaba el momento de acceder a la zona en la que la mochila debía someterse a la prueba de radioscopia.

De hecho, la pareja trató de pasar la línea delimitatoria de la seguridad, alegando que iban a perder el tren. Frente a lo que se advirtió a ambos de la obligación de depositar sus pertenencias en la cita del escáner. El hombre y la mujer volvieron a insistir. Y el agente les dejó claro que o se sometían al escáner o les sería denegado el acceso.

Una vez el escáner delató la presencia del arma y la munición en la mochila, el agente de seguridad solicitó al varón que abriese la mochila. Pero no lo hizo, sino que agarró la mochila y huyó a la carrera acompañado por la mujer.

La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de la Comisaría de Orihuela. Los agentes identificaron y localizaron a la pareja que había huido. Se encontraban en Pozo Estrecho, en la vecina Región de Murcia. Allí fueron detenidos. Pero el arma no pudo ser localizada, por lo que los agentes tampoco tienen la certeza de si se trataba o no de un arma de fuego real.