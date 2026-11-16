Detenido el joven de la falsa amenaza de bomba en la estación de Zaragoza porque llegaba tarde a su tren

La Policía Nacional ha detenido este lunes al responsable de la falsa alarma de bomba que provocó el desalojo de la estación del AVE de Zaragoza el pasado día 12 de noviembre. El arrestado paralizó el centro ferroviario porque llegaba tarde a coger su tren.

El detenido llamó por teléfono al 112 asegurando que un hombre llevaba una mochila que supuestamente iba a explotar en la estación. Durante la llamada, aseguró que su novia se disponía a coger un tren con destino a Tudela (Navarra) cuando había escuchado supuestamente a un varón decir que su mochila iba a explotar.

Durante el falso aviso de bomba, el ahora arrestado llegó incluso a dar una descripción detallada de la vestimenta y las características físicas del inexistente terrorista.

Detenido en Tudela (Navarra)

El responsable del falso aviso de bomba ha sido detenido en Tudela tras una rápida investigación judicial. La Policía ha rehusado dar más datos del perfil del arrestado, limitándose a confirmar que se trata de un mayor de edad.

El artículo 561 del Código Penal contempla penas de prisión de tres meses y un día, hasta un año, o multa de tres a dieciocho meses, para quienes simulen falsamente una situación de peligro y provoquen la movilización de los servicios de emergencias.

Esta falsa amenaza de bomba que paralizó la estación del AVE de Zaragoza solo es una más de las decenas que han tenido lugar en los últimos días a lo largo de toda la geografía española.

Los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil investigan estas amenazas, dentro de la psicosis existente en Europa por este tipo de alertas en infraestructuras estratégicas, como puertos, aeropuertos o nodos de transporte. Se cree que la mayor parte no obedecen, como esta de Zaragoza, a motivaciones políticas o estrágicas de países extranjeros.