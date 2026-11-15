En este año 2026, de récord en detenciones por yihadismo, por primera vez en la historia la mayoría de los arrestados son de nacionalidad española (naturalizados), seguidos de marroquíes y pakistaníes. Los detenidos cada vez son más jóvenes y aumentan los arrestos de menores de edad. Son datos del máximo responsable de la unidad de la Policía Nacional que combate esta amenaza creciente.

Muy pocos de los detenidos por yihadismo llegan en patera: «Los futuros terroristas ya están aquí en España», puntualizan fuentes policiales, como los que protagonizaron los atentados del 11M o de Cambrils, que eran residentes en Madrid y Vic desde hacía un lustro y algunos tenían la nacionalidad española.

Ese es el perfil, por ejemplo, de los cuatro yihadistas detenidos por la Comisaría General de Información, en los primeros 10 días de noviembre. Tres jóvenes menores de 40 años y un menor de edad, arrestados en Madrid, Barcelona y Navarra.

Yihadistas jóvenes y menores de edad

En Barcelona, los agentes arrestaron a un yihadista reincidente que ya fue arrestado por primera vez en 2018 por delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. Tras cumplir su condena, quedó en libertad vigilada en 2021, sometido a distintas medidas cautelares para controlar sus actividades y evitar que reincidiera.

Además de otro menor detenido y un tercer arrestado en Navarra el pasado día 10 de noviembre acusado de publicar contenidos incitando al terrorismo y adoctrinamiento a terceros, los agentes de la CGI han arrestado a un cuarto yihadista en Morata de Tajuña (Madrid).

Este último, arrestado en Morata de Tajuña el pasado día 9 de noviembre, cumple de nuevo con el perfil: origen marroquí, 27 años y volcado en el autoadoctrinamiento a través de internet. Disimulaba su compromiso yihadista con su trabajo como cocinero en un bar de la localidad madrileña y el juez le ha enviado a prisión provisional este jueves.

Las redes sociales, fábrica de yihadistas

El crecimiento evidente del yihadismo en España está directamente relacionado con la actividad en las redes sociales, advierte el máximo responsable de la lucha contra el yihadismo en la Policía Nacional.

«Los grupos terroristas yihadistas, como DAESH o Al Qaeda, han potenciado su actividad de captación de futuros terroristas en las redes sociales, mediante un bombardeo constante de publicaciones en cuentas abiertas, acompañadas de vídeos en muchas ocasiones, que luego trasladan a los interesados a grupos ya cerrados al público, donde se intensifica su adoctrinamiento de forma muy rápida», precisa el experto policial.

Buscan a menores con dificultades

El fenómeno es especialmente preocupante en cuanto al crecimiento de menores reclutados por las organizaciones terroristas yihadistas, tanto en España como en otros países de Europa. «Las organizaciones terroristas buscan en internet a menores vulnerables, con trastornos o dificultades de integración», explica el responsable de la lucha contra el yihadismo.

Así actúan, precisa el agente: «Los radicales usan las plataformas de gaming o juego en línea, adaptan los juegos a escenarios bélicos comprometidos con el yihadismo y comienzan a captar a los jugadores más jóvenes. Sus contenidos se consumen de forma masiva por un núcleo de la población que luego lo lleva a la calle».