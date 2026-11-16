Detenidos seis magrebíes de familias acomodadas por viajar a España como turistas para abandonar a sus hijos menores

La Policía Nacional ha detenido a seis adultos magrebíes que viajaron a España como turistas y, antes de regresar a su país, abandonaron a sus hijos menores de edad para que fueran acogidos como falsos menas por los servicios públicos españoles.

La operación se ha desarrollado en Valencia, Tarifa (Cádiz), Málaga y Melilla y ha permitido esclarecer cómo los progenitores viajaban a España con sus hijos, de entre 16 y 17 años, utilizando visados de turista para después abandonarlos en territorio nacional y regresar a sus países de origen con el resto de la familia.

La investigación comenzó a principios de año, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valencia, en colaboración con la de Alicante, detectaron un mismo modus operandi en varios jóvenes procedentes de países del Magreb. Los menores acudían a comisarías de la Policía Nacional o puestos de la Guardia Civil y manifestaban encontrarse en situación de desamparo.

Llegaban de vacaciones y les abandonaban

Según las pesquisas policiales, los progenitores habrían aprovechado los mecanismos de protección a la infancia destinados a los menores extranjeros no acompañados, menas, para que las instituciones españolas asumieran su tutela y se hicieran cargo de su protección, desarrollo personal y educación con fondos públicos.

Los investigadores comprobaron que los menores habían accedido a España a través de distintos aeropuertos y puestos fronterizos, entre ellos Madrid-Barajas, Valencia-Manises, Málaga, Murcia y El Prat de Barcelona. En algunos casos viajaban únicamente con sus progenitores y, en otros, acompañados por el conjunto de la familia.

Una vez en España, permanecían varios días de vacaciones antes de que sus familiares abandonaran el país. Posteriormente, los jóvenes se presentaban ante las autoridades como menores no acompañados, evitando así que sus padres tuvieran que asumir responsabilidades por su situación.

La investigación también permitió constatar que los menores procedían de familias con recursos económicos suficientes para cumplir los requisitos de un visado turístico. Además, en la mayoría de los casos contaban con familiares de segundo o tercer grado que residían legalmente en España y que podían constituir una red de apoyo en el país.