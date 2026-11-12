Tres menores atrapan a un pederasta en un parque de Pontevedra haciéndose pasar por una niña : «¿Estás ahora sola?»

Tres menores de Pontevedra han cumplido con creces con el dicho de «el cazador cazado» tras atrapar a un pederasta poniéndole una trampa en redes sociales. Los menores se hicieron pasar por una niña de 14 años, quedaron con el pederasta en un parque y se enfrentaron a él hasta que llegó una patrulla de la Guardia Civil. La posterior investigación ha terminado con el pederasta detenido en la mañana de este miércoles.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando tres menores crearon un perfil falso en redes sociales haciéndose pasar por una niña de 14 años y contactaron con el pederasta de 47 años. El sujeto no paró de enviar mensajes de marcado carácter erótico y sexual a la supuesta niña, e incluso le envió fotos desnudo. «¿Y estás ahora sola?… Mándame una foto desnuda y te envío yo otra», le decía a la falsa menor sin saber que estaba mordiendo el anzuelo.

Finalmente, el pederasta se tragó del todo el cebo que le pusieron los menores, y le propuso a la supuesta niña de 14 años encontrarse en un parque de la localida de Gondomar para mantener relaciones sexuales.

Preservativos y vaselina

Cuando el pederasta llegó al lugar de la trampa, los menores le rodearon y comenzaron a recriminarle su conducta hasta degenerar en un altercado que llamó la atención de una patrulla de la Guardia Civil y terminó con la identificación de todos los participantes.

Durante estas primeras actuaciones, los guardias localizaron en el vehículo del investigado diversos efectos, entre ellos preservativos y vaselina, que fueron incorporados a las diligencias.

Detenido y acusado

Una vez recopilados los indicios y practicadas las diligencias de investigación, la Fiscalía solicitó autorización judicial para realizar una entrada y registro en el domicilio del presunto pederasta, con el objetivo de localizar dispositivos electrónicos y soportes digitales que pudieran contener información relevante para la investigación e indagar si había más víctimas del pederasta.

Este miércoles por la mañana, el equipo de Policía Judicial de Vigo detuvo al investigado por los delitos de acoso sexual a menores y provocación sexual. El detenido, junto con las diligencias, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo. Plaza n.º 5.