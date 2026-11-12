Desmantelada una banda itinerante de ladrones colombianos de pisos que ya tenía más de 30 antecedentes

La Guardia Civil ha desarticulado de nuevo una banda itinerante de ladrones colombianos de viviendas, que acumulaban más de 30 antecedentes policiales entre los siete integrantes del grupo.

Los agentes de la Comandancia de Madrid acusan a los ladrones de 15 robos con fuerza en viviendas, algunos de ellos en Arganda del Rey (Madrid). El resto se cometieron en Rivas Vaciamadrid, Tres Cantos y las provincias de Burgos, Valladolid, León y Asturias.

La Guardia Civil empezó a investigar en mayo, cuando detectó un aumento de los robos en viviendas en una zona concreta de la comunidad autónoma de Madrid, todos con el mismo patrón. Las pesquisas llevaron hasta un piso de Madrid que el grupo usaba como centro de operaciones. Allí empezaba su actividad y allí guardaba lo robado. Desde ese piso planificaba también sus desplazamientos a otras provincias, lo que hizo más difícil seguirles la pista.

En plena investigación, los agentes descubrieron que los sospechosos se habían trasladado a León. Allí se alojaban en una casa rural desde la que habían empezado una nueva serie de robos en el norte de España.

Hasta tres robos en un mismo día

Cada integrante de la banda, formada por cinco hombres y dos mujeres, tenía un papel durante los robos. Las mujeres llamaban al telefonillo de las viviendas para confirmar que no había nadie dentro y vigilaban en la calle.

Los hombres forzaban la puerta con distintas técnicas y cometían el robo. Los investigadores los describen como una célula itinerante y muy especializada en este tipo de delito, que llegó a cometer entre dos y tres robos en un solo día.

Los guardias han recuperado las joyas

A finales de octubre, con autorización judicial, la Guardia Civil registró las viviendas que el grupo tenía alquiladas en Madrid y León y detuvo a sus siete miembros.

Los agentes recuperaron gran cantidad de joyas robadas, relojes, bolsos de alto valor, perfumes y material electrónico e informático, así como el vehículo con el que cometían los robos. Según el instituto armado, han aparecido casi todos los efectos robados en los últimos días y también objetos de robos anteriores.

Los detenidos, todos de nacionalidad colombiana, seguían en libertad a pesar de acumular una treintena de antecedentes policiales. Cinco de ellos ya han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.