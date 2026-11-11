La Policía peina naves y cementerios buscando al autor de la explosión de Oviedo: su mujer se niega a colaborar

La detención de Manuel Ferrero, el autor del tiroteo y la bomba trampa mortal de Oviedo, es la principal prioridad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han llevado a cabo un intenso rastreo en pensiones, naves industriales y hasta cementerios de la ciudad y alrededores, para encontrar al asesino del subinspector de los guías caninos de la Policía Nacional, Juan José Rodríguez.

Desde los minutos posteriores a la explosión y al tiroteo, la Guardia Civil y la Policía Nacional blindaron las carreteras de Oviedo y alrededores en busca del autor, un hombre de 64 años con una decena de antecedentes por delincuencia común, como robos y tráfico de drogas.

La búsqueda a contrarreloj del asesino llevó directamente a su mujer, Tatiana, originaria del Europa del Este y motivo del alias por el que lo conocen sus vecinos: «el Ruso».

Los policías indagaron entre los taxistas de la ciudad preguntando si le habían visto o transportado a algún lugar, y los testigos informaron que había escapado en el coche de su madre, un antiguo Mercedes de color azul.

La mujer del homicida no colabora

Entre tanto, Tatiana, que fue localizada en el mismo edificio en el que había estallado la bomba que mató al subinspector, fue llevada a comisaría para tomarle declaración, pero no colaboró en absoluto con los investigadores.

Los agentes en su trabajo, llegaron incluso a peinar el cementerio donde, desde hace unos meses, está enterrada su madre y con la que el asesino tenía una relación muy estrecha. Todo sin éxito.

Rastreos en cementerios y naves

La intensa búsqueda del fugitivo de Villafría ha llevado a primera hora de la mañana de este miércoles a la Policía Nacional hasta el polígono del Espíritu Santo, a las afueras de Oviedo.

Pasadas las 9 de la mañana, los agentes rodearon una de las manzanas de la zona industrial y registraron varias empresas en busca de Manuel ante la mirada de los trabajadores que ya habían comenzado su jornada laboral.

Armado, peligroso y dispuesto a todo

Armado, peligroso y dispuesto a todo. Esa es la definición que rige el intenso rastreo para dar con el fugitivo más buscado de Oviedo.

Los agentes saben que Manuel lleva al menos un arma de fuego, una pistola, y sospechan que también podría portar un arma larga. Tampoco saben con certeza si dispone de más explosivos caseros como el que ha segado la vida de su compañero y ha producido heridas de gravedad a otro agente del TEDAX.