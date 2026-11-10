La Policía detiene a un joven yihadista que trabajaba de camarero en un bar de Morata de Tajuña (Madrid)

Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) han detenido a un joven yihadista en Morata de Tajuña (Madrid) que intentaba pasar desapercibido trabajando de camarero en un conocido bar de la localidad madrileña. El arrestado está acusado de un delito de autoadoctrinamiento yihadista y combinaba su actividad ilegal con la pertenencia a un equipo de fútbol del municipio.

La detención del presunto yihadista ha tenido lugar este lunes, después de que la investigación de los agentes de la Policía Nacional corroborara su perfil radicalizado y sus relaciones en redes sociales con perfiles yihadistas muy radicalizados. En este caso, no solo consultaba páginas yihadistas para adoctrinarse, sino que también había establecido de forma incipiente relaciones con algunos yihadistas de otros países.

El detenido se encuentra en las dependencias de la Comisaría General de Información, a la espera de su pase a disposición judicial en la Audiencia Nacional. Entre tanto, los expertos policiales analizan los dispositivos informáticos requisados durante el registro del domicilio del presunto yihadista.

Yihadista reincidente en Barcelona

La detención de este yihadista en Morata de Tajuña ha tenido lugar solo tres días después del arresto en Barcelona de otro simpatizante de la organización terrorista Daesh acusado de adoctrinamiento terrorista activo y pasivo en redes sociales.

El detenido, considerado un perfil de riesgo para la Seguridad Nacional, había sido arrestado por primera vez en 2018 por delitos de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. Tras cumplir su condena, quedó en libertad vigilada en 2021, sometido a distintas medidas cautelares para controlar sus actividades y evitar que reincidiera.

Ni se sometía a medidas de control telemático, ni acudía cada 15 días al juzgado para notificar su paradero. Todo esto hizo sospechar a los agentes de que el arrestado había vuelto a las andadas.

La detención se produjo el pasado martes durante una operación en Barcelona, en la que los agentes registraron el domicilio del sospechoso e intervinieron varios dispositivos informáticos que están siendo analizados. La Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión.