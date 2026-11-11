Expulsión para 2 marroquíes en situación ilegal por apalear a un hombre para robarle el tabaco y 60 € en Ceuta

Los dos acusados, marroquíes en situación ilegal en España, le dieron una paliza brutal a un hombre de 60 años para robarle el tabaco y 60 euros que llevaba encima. Fue el pasado mes de agosto en Ceuta y ahora, tras reconocer los hechos para obtener una rebaja de pena conmutable por su expulsión a su país de origen y la prohibición de volver en los próximos cinco años, han reconocido los hechos.

El juicio ha tenido lugar en la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta y el juez ha condenado a los dos ladrones a una pena de tres años de prisión por un delito de robo con violencia.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 18 de agosto de 2026, después de la llegada de los dos ladrones a Ceuta durante la invasión del pasado mes de julio.

Patadas, puñetazos y golpes con un objeto

Entonces, y según la sentencia que adelanta El Pueblo de Ceuta, los acusados «de común acuerdo y con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial», asaltaron a la víctima, un hombre de 60 años.

Con el único fin de robarle, «le propinaron numerosos puñetazos y patadas por todo el cuerpo, golpeándole además en la cabeza con un objeto contundente cuyas características finalmente no han podido determinarse».

Heridas en la cabeza y contusiones

Los ladrones se ensañaron con la víctima, a la que causaron una herida incisa en la cabeza, además de contusiones y hematomas por todo el cuerpo a causa de las patadas y puñetazos que recibió por parte de los dos inmigrantes ilegales.

Ni siquiera pagarán la multa

Tras la condena pactada entre su abogada y la Fiscalía, que les supone tres años de prisión sustituibles por la expulsión de España, los ladrones debían pagar 350 euros de responsabilidad civil que van a conseguir eludir al aceptar la expulsión a Marruecos.

Los dos ladrones condenados no podrán volver a regresar a España hasta que pasen más de cinco años de los hechos. Su expulsión se hará efectiva en los próximos días.