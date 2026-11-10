Absuelta la presidenta de una asociación africana que acusó a la Policía de «asesinar a un inmigrante» en Canarias

Una juez ha absuelto de un delito de injurias a la presidenta de una federación de asociaciones africanas de Canarias que acusó a la Policía de «asesinar a un inmigrante» que amenazaba de muerte con un cuchillo a viajeros y policías en la entrada del aeropuerto de Gran Canaria en el año 2025.

En esa fecha, el joven gambiano, Abdodulie Bah, fue abatido a tiros por la Policía tras amenazar con matar a varias personas y atacar a policías con un cuchillo de grandes dimensiones que portaba.

La mujer es Isabel Alfaro, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados en España, para quien la Fiscalía y el sindicato CEP solicitaban una multa de 4.050 euros por un delito de injurias graves a las fuerzas de seguridad.

Durante el juicio en Las Palmas de Gran Canaria, la acusada reconoció que se había referido como «asesinato» a la muerte de Abdodulie Bah en una asamblea de la federación en la que se decidió convocar una manifestación de protesta frente a la Delegación del Gobierno.

Sus palabras se hicieron virales porque alguien grabó en vídeo momentos de esa asamblea y los difundió en redes sociales.

Ante la jueza, Alfaro explicó que empleó esas palabras movida por el dolor que le causó la muerte de Bah, un joven de 19 años al que había cuidado como a un hijo y al que solía invitar a comer los fines de semana a su casa, junto a más compañeros con los que jugaba al fútbol, una de las actividades que promueve la federación que ella preside para contribuir a su integración social.

La mujer no había visto las imágenes

La acusada también ha reconocido que habló sin saber lo que había ocurrido exactamente, que no había visto las imágenes de lo sucedido en el aeropuerto y que, poco antes de la reunión, le habían contado que al joven lo habían matado a balazos y que habían sido cinco policías.

Según ella, al decir la palabra «asesinado» quería decir que lo habían dejado sin vida; se refería solo a los agentes que intervinieron, y su único propósito era que se aclarase lo sucedido y se hiciera justicia, sin animar a nadie a salir a la calle, sin convocar a la prensa y sin emitir comunicados, pero, en ningún momento, pretendió injuriar a la Policía como cuerpo.

La sentencia no resta gravedad a sus palabras, que cree «ofensivas», «hirientes» e «inoportunas». Según la juez, afirmar que los policías asesinaron a Abdodulie implica que lo mataron «con alevosía, con ensañamiento o, incluso, sin motivo», así como atribuirles un delito grave por abusar de su cargo o excederse en sus funciones, no puede quedar amparado por la libertad de expresión.

La juez recuerda en la sentencia que la libertad de expresión ampara la crítica a la actuación policial aunque sea «desabrida», pero que no protege el insulto, porque la Constitución “no reconoce un pretendido derecho al insulto».

Sin embargo, precisa que a esta mujer se le acusó de un delito de injurias a la Policía como institución, cuando en realidad sus palabras no se dirigieron contra el cuerpo, sino contra los cinco agentes que redujeron a tiros en el aeropuerto al joven de Gambia.

«Se trata de una expresión que afecta al honor de los cinco policías que dice que intervinieron, imputándoles el asesinato de una persona», explica, antes de remarcar que no fue de eso (de atacar el honor de cinco agentes concretos) de lo que se le acusó en el juicio, sino de injuriar a la Policía en su conjunto.

De esta forma, la sentencia concluye que la conducta de la mujer no encaja en el delito por el que se la acusaba. El artículo 504.2 del Código Penal protege el prestigio de las instituciones y no el honor personal de quienes las integran, y la magistrada entiende que las frases no fueron dirigidas «a ofender o injuriar a la Policía Nacional en su conjunto, como institución», sino a los cinco agentes que intervinieron, por lo que ha absuelto a la acusada del delito de injurias.