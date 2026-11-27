La Policía Nacional ha detenido este viernes a dos miembros pertenecientes a un punto de venta ilegal de citas previas para trámites de extranjería, que actuaba en la avenida Prat de la Riba de Lérida. Los delitos de los que se les acusa a los responsables son de implicación en delitos de estafa y de falsedad documental.

Las autoridades han informado en un comunicado que la investigación se desarrolló durante «los últimos meses». Las denuncias interpuestas por los ciudadanos que acudieron a la Comisaría Provincial de Lérida facilitaron el inicio de la indagación, ya que después se identificó un sistema de obtención y distribución irregular de citas para realizar trámites oficiales de extranjería.

Asimismo, los implicados empleaban dispositivos tecnológicos y patrones de acceso que saturaban el sistema de cita previa. Los detenidos ocupaban la disponibilidad horaria para después ofrecer esas reuniones a terceros a cambio de percibir grandes cantidades de dinero.

Entre las prácticas realizadas por los delincuentes se encontraban la entrega de citas a nombre de otras personas o la obtención de citas a nombre de los clientes. Estas últimas eran canceladas el día anterior para reasignarlas a otro ciudadano, lo que generaba una pérdida económica a quienes ya habían pagado por el servicio.

Finalmente, la operación concluyó con la detención del propietario del locutorio y de un trabajador, que era familiar del primero. Según la información de los agentes, al día siguiente de que los responsables fueran capturados, el establecimiento permanecía cerrado y se encontraba en situación de traspaso.

Al no existir una condena firme porque los acusados acaban de pasar a disposición judicial, las penas de las que se les imputa oscilan entre 6 meses y 3 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. Tal y como indica el marco legal, rara vez los delitos se suman en total y el tiempo en la cárcel para los delincuentes depende de lo que estime el juez.