Detenidos dos miembros de un punto de venta ilegal de citas de extranjería en Lérida
Las autoridades han informado en un comunicado que la investigación se desarrolló durante "los últimos meses"
La Policía Nacional ha detenido este viernes a dos miembros pertenecientes a un punto de venta ilegal de citas previas para trámites de extranjería, que actuaba en la avenida Prat de la Riba de Lérida. Los delitos de los que se les acusa a los responsables son de implicación en delitos de estafa y de falsedad documental.
Las autoridades han informado en un comunicado que la investigación se desarrolló durante «los últimos meses». Las denuncias interpuestas por los ciudadanos que acudieron a la Comisaría Provincial de Lérida facilitaron el inicio de la indagación, ya que después se identificó un sistema de obtención y distribución irregular de citas para realizar trámites oficiales de extranjería.
Asimismo, los implicados empleaban dispositivos tecnológicos y patrones de acceso que saturaban el sistema de cita previa. Los detenidos ocupaban la disponibilidad horaria para después ofrecer esas reuniones a terceros a cambio de percibir grandes cantidades de dinero.
Entre las prácticas realizadas por los delincuentes se encontraban la entrega de citas a nombre de otras personas o la obtención de citas a nombre de los clientes. Estas últimas eran canceladas el día anterior para reasignarlas a otro ciudadano, lo que generaba una pérdida económica a quienes ya habían pagado por el servicio.
Finalmente, la operación concluyó con la detención del propietario del locutorio y de un trabajador, que era familiar del primero. Según la información de los agentes, al día siguiente de que los responsables fueran capturados, el establecimiento permanecía cerrado y se encontraba en situación de traspaso.
Al no existir una condena firme porque los acusados acaban de pasar a disposición judicial, las penas de las que se les imputa oscilan entre 6 meses y 3 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. Tal y como indica el marco legal, rara vez los delitos se suman en total y el tiempo en la cárcel para los delincuentes depende de lo que estime el juez.
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