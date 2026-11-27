A dos días de las elecciones, el Gobierno ha anunciado una nueva subida de las pensiones en un contexto marcado por el encarecimiento de la vida y el aumento del gasto público. Las prestaciones contributivas se incrementarán un 3,5% en 2027, lo que se traducirá en 55,32 euros adicionales por paga para el jubilado medio.

En total, serán 774,5 euros brutos más al año para quienes perciban la pensión media de jubilación, situada actualmente en 1.580,6 euros mensuales.

El anuncio coincide con una inflación interanual del 4,1% en noviembre, después de haber alcanzado el 4,9% tanto en septiembre como en octubre. Pese al discurso triunfalista de Sánchez sobre el descenso de la tasa de inflación, la realidad no es que los precios hayan bajado, sino que continúan aumentando a un ritmo menor.

Y siguiendo con la euforia, la actualización de las pensiones no constituye una medida extraordinaria. Desde la reforma de 2021, el Ejecutivo está obligado a revalorizar las prestaciones conforme al IPC medio de los últimos doce meses, que se sitúa provisionalmente en el 3,5%.

La última subida se produjo en enero de 2026, cuando las pensiones contributivas aumentaron un 2,7%. Anteriormente, se habían incrementado un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024 y un 8,5% en 2023.

Los datos por sí solos reflejan que estas subidas no representan necesariamente una mejora del poder adquisitivo de los pensionistas, sino una compensación por el encarecimiento acumulado de la vida.

Y no sólo eso, a la necesidad de compensar el encarecimiento de la vida se suma otro desafío económico para el Ejecutivo: el creciente coste del sistema de pensiones, que este mismo viernes ha vuelto a registrar cifras récord.

Una factura récord de 28.815 millones

La Seguridad Social ha destinado este mes de noviembre 28.814,9 millones de euros al abono de la nómina ordinaria y la paga extraordinaria, frente a los algo más de 27.100 millones del mismo mes del año pasado. Solo la nómina ordinaria asciende a 14.573,9 millones de euros, un 6,2% más que hace un año, según los propios datos del Ministerio de Seguridad Social.

Por ello, lejos de la autocomplacencia, el gasto crece a un ritmo superior al de la inflación interanual (4,1%), mientras que el número de pensiones contributivas ha aumentado un 1,4%, hasta superar los 10,5 millones.

Sobre esta factura récord, la revalorización general del 3,5% prevista para 2027 supondría unos 510 millones de euros adicionales por mensualidad ordinaria, sin tener en cuenta las subidas superiores de las pensiones mínimas ni la incorporación de nuevos pensionistas. El desafío económico del Ejecutivo no se limita, por tanto, a garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, sino también a financiar un sistema cuyo gasto continúa creciendo y que afrontará en enero una nueva subida de las bases máximas de cotización del 4,7%.