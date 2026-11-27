El Gobierno ha recibido un jarro de agua fría por parte de la realidad económica. El índice de precios de consumo (IPC) creció un 4,1% en noviembre, según el avance preliminar del Instituto Nacional de Estadística. Representa más del doble que el límite fijado por el Banco Central Europeo. El resultado provisional servirá de base para que el Gobierno apruebe una revalorización de las pensiones del 3,5% este viernes.

Noviembre representa el cuarto mes consecutivo con los precios por encima del 4% en tasa interanual y supera el último dato disponible de inflación de la eurozona de octubre. El dato del INE representa una reducción de ocho décimas con respecto a octubre por una reducción de los precios de los combustibles. No obstante, los precios estructurales de la energía se han trasladado al resto de la cesta de la compra.

La inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos porque sus precios son altamente variables, creció un 2,6%, lo que plantea una economía recalentada que presiona la sostenibilidad económica de las familias, particularmente las de menores ingresos..

Alzas de las pensiones

Tras conocerse el dato provisional de noviembre, las pensiones contributivas y de clases pasivas (aplicadas a funcionarios) aumentarán previsiblemente un 3,5% para 2027. El Consejo de Ministros celebrará este viernes una reunión extraordinaria para aprobar la revalorización. El coste estimado podría ascender a 7.800 millones de euros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicaco que las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán entre un 8,8% y un 14,2% en 2027.