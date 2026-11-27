El fútbol español vivió una jornada trágica en la noche de jueves en Europa después de las derrotas de Real Sociedad y Celta en Europa League y la del Getafe en Conference League. Esto ha hecho que España baje al séptimo lugar en el ranking UEFA que entrega una plaza extra de Champions League para la próxima temporada. La temporada pasada, el fútbol español quedó segundo en esta tabla y por ello el Real Betis está disputando la máxima competición europea en la edición 2026-2027.

La Liga de Tebas se dio de bruces con la realidad en la noche del jueves en la jornada de la Europa League, donde Real Sociedad y Celta sucumbieron ante la fortaleza de los equipos de la Premier League. El actual campeón de la Copa del Rey cayó derrotado 2-1 en su visita al campo del Crystal Palace, mientras que los gallegos cayeron en casa ante el Bournemouth, que remontó el partido incluso con un jugador menos gracias a los goles del delantero español Álvaro Rodríguez y del brasileño Rayan.

Estas derrotas dejan a la Real Sociedad y al Celta en las posiciones 27 y 32, respectivamente, en la Europa League. Esta última derrota obliga a los equipos españoles a hacer pleno de victorias en las últimas jornadas de la segunda competición europea para intentar meterse en la próxima ronda eliminatoria de dieciseisavos de final previa a los octavos de final del torneo.

España cae al séptimo puesto del ranking

Más sorprendente fue la derrota de un Getafe que sigue sin cogerle el pulso a la Conference League y que cayó en Georgia ante el modesto Iberia 1999. Esta derrota deja a los de Bordalás en la posición 34 de la tercera competición europea después de no haber conseguido ninguna victoria, haber sumado un empate y tres derrotas en cuatro partidos. Aun así, está a tres puntos del 24.º puesto, que da plaza para disputar los dieciseisavos de final.

Estas tres derrotas hacen que España baje al séptimo puesto del ranking UEFA, donde se decide una plaza extra de Champions para la próxima temporada al país que quede en primer clasificado. El fútbol español, que acabó quedando segundo en la tabla la pasada temporada y por ello se entregó una plaza al Real Betis, está por detrás de Inglaterra, Portugal, Bélgica, Alemania, Turquía e Italia. Así que este año, de momento, parece que España lo tendrá complicado para llevarse plazas por rendimiento europeo.