Santiago Abascal ha dejado clara su postura en torno al Mundial de 2030 en el debate a cuatro a las puertas de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. El líder de VOX, candidato a la presidencia del Gobierno, ha manifestado su rechazo a que España coorganice con Marruecos la cita mundialista de dentro de cuatro años al ser su aliado un país que ha invadido territorio español, concretamente Ceuta, de forma masiva.

«España no puede coorganizar ningún tipo de Mundial con Ceuta invadida. España no puede colaborar con Marruecos en estas circunstancias. Me parece que esto es muy importante y que sirve para señalar que mi política internacional únicamente tiene un norte, que es la soberanía de la integridad territorial y de los intereses de España», afirmó Abascal.

«A esta hora hay una ciudad y una isla invadidas: Ceuta y El Hierro. Personas murieron en el mar como consecuencia de las políticas de efecto llamada de este Gobierno. La gente en Ceuta no puede salir a la calle. Hay casas okupadas. Comercios que no abren o que están padeciendo robos permanentes. Niños que ya no van al parque, ancianos que tienen miedo», añadió.

Hay que recordar que Alberto Núñez Feijóo ya transmitió su rechazo a que España organice el Mundial si Marruecos y el estadio de Casablanca se hacen con la final, algo que decidirá FIFA. En una entrevista, el líder del Partido Popular manifestó que trataría de que nuestro país se retirara como anfitrión de la Copa del Mundo 2030, en la que defendería su condición de campeón tras levantarla en Estados Unidos.