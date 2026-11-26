El Getafe sigue sin regalarle una victoria a sus aficionados en la Conference League. Los de José Bordalás solo han conseguido un punto y tenía una oportunidad de oro ante el FC Iberia 1999, pero el equipo ha caído 1-0 en Tiflis, que tienen cada vez más imposible el objetivo de pasar de ronda. Giorgi Kobuladze anotó el único gol del encuentro en el minuto 25.

El conjunto madrileño se enfrentaba a un rival directo que solo había logrado un empate. Además, Orel Mangala fue expulsado por doble tarjeta amarilla y, pese a reaccionar con oficio, su falta de tino minaba la moral conforme el reloj se agotaba. Pese a algunas ocasiones finales, la voluntad no fue suficiente para imponerse en Europa.