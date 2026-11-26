España vuelve a estar más cerca del Mundial de Qatar 2027. La selección española ha arrollado este jueves a Montenegro en un partido que concebía como una final después de dos derrotas de agosto y, si Ucrania no gana a Portugal, recuperará el liderato de su grupo en la fase de clasificación (62-93). Los de Chus Mateo encararan el siguiente encuentro contra Grecia del domingo en Santiago de Compostela con más alivio del que tenían al principio de esta decisiva ventana.

El seleccionador, como suele hacer, repartió oportunidades para todos, equilibrando los minutos y concediendo descansos cuando el partido se rompió, y eso generó que cuatro jugadores superasen los diez puntos (Pierre Oriola, Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández y Joel Parra) y otros dos los rozaran (Mario Saint-Supéry y Juancho Hernangómez). El pívot fue el máximo anotador con 16 tantos, más 7 rebotes y 21 de valoración.

A España le costó aclimatarse al partido. El ambiente en el Moraca Sports Centre de Podgorica (con capacidad para 6.000 espectadores) no era adverso, sino frío, impropio de un país balcánico, pero la selección se sintió igualmente incómoda en el primer cuarto. Tardó cerca de tres minutos y medio en anotar y espabiló con la entrada de Ferrán Basas, que dio movilidad a la pelota, pero siempre estuvo a remolque de los montenegrinos. El primer tanteo era para ellos: 17-15.

Ahí ya quedó claro que el triple no era la especialidad ni de uno ni de otro y que el duelo sería más físico que de talento. Había fallado nueve España, cuatro de Parra, algo egoísta en acciones con compañeros liberados, y Saint-Supéry entró para romper la sequía e iluminó el camino para España. Oriola le acompañaba con otros dos triples y la selección secaba a Montenegro con un parcial de 2-13 para coger su primera ventaja importante.

La renta ascendió hasta el +10, con otros dos triples de Saint-Supéry, que sumó todos sus puntos en el segundo cuarto (9), y Jaime Fernández, pero las pérdidas y las faltas aparecieron y Montenegro reaccionó aprovechando el bonus para cerrar la primera parte más cerca de España en el marcador (37-41). El trabajo no estaba ni mucho menos hecho.

España sentencia en el tercer cuarto

España siguió concentrada y Cárdenas dio una gran rotación a Saint-Supéry. El base de Valencia encontró a Darío Brizuela y Juancho Hernangómez como aliados de lujo y la selección firmó ahí sus mejores minutos. Entre los tres, Basas y Fernández disparaban la ventaja hasta el +22. No se le podía escapar a los nuestros después de un tercer cuarto inmaculado (16-31 de parcial y 50-72).

Chus Mateo había conseguido dotar a los suyos del ritmo de circulación y anotación que busca, y eso machacó a una selección montenegrina que no se levantó del varapalo. Imparable España. En ataque y en el rebote (24-42). El último cuarto fue un paseo que permitió también que se exhibieran los más fieles de las ventanas: Francis Alonso, con dos triples, Oriol Paulí… Todo sonrió a los españoles, que han dado un paso de gigante hacia Qatar.