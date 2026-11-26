Durante el encuentro de Europa League disputado entre el Besiktas y el Hapoel Beer Sheva, se ha formado una batalla campal en las gradas, obligando a la policía a intervenir. El incidente comenzó por una reacción violenta de los aficionados israelíes del Hapoel ante una bandera de Palestina mostrada por los locales.

El partido se vio interrumpido unos minutos, llegándose a reanudar con normalidad tras la actuación de la policía, que intervinieron duramente en una grada que se incendió al ondear la bandera palestina. En cuanto dos aficionados turcos la levantaron, una multitud se les echó encima, arrebatándoles la bandera y agrediéndoles. Este efecto dominó tuvo como consecuencia el tumulto en la grada y la posterior batalla campal.

El Fenerbahçe ha emitido un comunicado posicionándose a favor de sus compatriotas, afirmando que: «El uso desproporcionado de la fuerza contra los aficionados del Beşiktaş —quienes, como todo ciudadano turco, consideran una responsabilidad humanitaria estar del lado de los oprimidos— es inaceptable». Además, hace énfasis en la violencia que sufrieron los aficionados turcos: «Como Club Deportivo Fenerbahçe, enfatizamos que estamos en contra de cualquier injusticia dirigida al deporte turco y a nuestros ciudadanos, y transmitimos nuestros deseos de pronta recuperación a la comunidad del Beşiktaş y a todos los aficionados que sufrieron el ataque».

Termina el comunicado con un mensaje directo a la UEFA: «Creemos que la decisión de obligar al Beşiktaş a jugar en terreno neutral un partido que debía disputar en su propio estadio debe ser reevaluada por la UEFA a la luz de estos lamentables sucesos».