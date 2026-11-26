El tenis es de ida y vuelta, infinidad de subidas y bajadas en un mismo partido. Más en la Davis, marco perfecto para la revelación de tenistas que no copan tantos focos en el circuito anual. Esa condición la buscó Joel Schwärzler y, por momentos, la encontró, especialmente cuando inició el partido. Sin embargo, Dani Mérida, tenista que ha nacido para la Davis, aplacó su ímpetu y le negó la gloria al austriaco que claudicó (6-4, 6-4) y eso, traducido al castellano, significa que España suma su primer punto y está a una victoria más de eliminar a Austria. Show must go on.

La cara de Mérida, serio y concentrada, reflejaba la encerrona del partido. Sobre el papel, Austria es inferior a España, sobre la práctica, el asunto tiene gato encerrado. Porque Alcaraz no jugó individual —se reservó para un hipotético dobles— y la decisión desembocó en que Mérida, que hace unas semanas estaba de vacaciones y fue llamado por la baja de Davidovich, tuviera que abrir la serie en sus primeras Finales de Copa Davis. Ahí es nada.

Unos aficionados austriacos elevaron al cuadrado el ambiente. «Nosotros para vosotros y vosotros para nosotros», rezaba su pancarta mientras que por su megáfono se escuchaba el séptimo de caballería. Schwärzler comenzó fuerte. La derecha le corría y Mérida sufría al servicio. Hasta dos bolas de break tuvo que levantar. Era el momento del austriaco. Mérida se apoyaba en su banquillo. Ahí veía fuego amigo. Alcaraz, Granollers, Jódar y Pedro Martínez mostraban su apoyo.

Se agarró al partido para no ceder terreno hasta que Schwärzler, que no había aprovechado su oportunidad, cayó preso del tiempo y del juego de Mérida, que comenzó a pasar siempre una bola más. Por ahí le arrebató dos breaks, uno en cada manga, para apuntarse ambos sets y cerrar el partido cómodo y liberado. Primer punto para España que se queda a un partido del pase a semifinales. Lo buscará Jódar, que hará de Alcaraz, ante Rodionov. Duelo de números uno.

«Estaba un poco nervioso, pero creo que, al final, logré mostrar un buen nivel. Las condiciones han sido un poco complicadas para mí; la pista es algo rápida. Mi estrategia consistía en meter tantas bolas como fuera posible y dejar que él jugara, ya que estaba cometiendo algunos errores. Creo que he hecho un buen trabajo. Estaba un poco nervioso porque sabía que, si hacíamos un buen papel hoy, Alcaraz podría jugar el sábado. Ese era mi objetivo para hoy», expresó Mérida.