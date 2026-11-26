Hay actores que en España son sinónimo de triunfo televisivo. Figuras que conectan a las mil maravillas con la audiencia, sin importar su papel, pues su presencia ya es algo casi familiar en ciertas temáticas donde tradicionalmente se les ha visto brillar. Ese es el caso de José Coronado y Luis Zahera. El primero lleva años siendo una garantía de éxito, tanto en la pequeña pantalla como en el celuloide. Al segundo le ha costado algo más entrar en la dinámica popular, pero en la actualidad es la estrella que todo el mundo adora por su carisma arrollador y ese acento gallego tan adictivo. Por eso, cuando ambos se juntaron hace cuatro años para protagonizar la nueva serie de Aitor Gabilondo, creador de Patria, y de David Bermejo, guionista de 7 vidas y Aída, sabíamos que la mezcla iba a ser una fórmula imparable que atraparía a los espectadores en una vorágine de capítulos sin tregua.

La serie era, por supuesto, Entrevías y, aunque Coronado y Zahera ya habían compartido pantalla en Vivir sin permiso, el thriller con el nombre del conflictivo barrio madrileño fue un fenómeno un tanto inusual: en pleno dominio de las plataformas de streaming, la ficción arrastró a más de 2,1 millones de espectadores en su estreno en Telecinco.

No obstante, esa viralidad no se estancó de forma exclusiva en los márgenes de la parrilla televisiva. Entrevías terminó dando el salto a Netflix, logrando por el camino un profundo impacto internacional y situándose entre las series de habla no inglesa más vistas del terminal. Ahora bien, ¿de qué trata Entrevías y por qué es la serie de acción perfecta para maratón de fin de semana?

‘Entrevías’: Coronado en plan Charles Bronson y Zahera al estilo Harvey Keitel

La historia de Entrevías sigue a Tirso Abantos (Coronado), un ferretero arisco y chapado a la antigua que vive en un barrio humilde y conflictivo de Madrid. Cuando su nieta adolescente, Irene (Nona Sobo), se mete en problemas con las bandas de narcotraficantes de la zona, Tirso decide enfrentarse al crimen organizado con la ayuda de Ezequiel (Zahera), un policía corrupto de métodos poco ortodoxos.

La creación de Gabilondo y Bermejo es casi un tributo a aquellas cintas de Bronson que triunfaron en los 70, donde el concepto de la justicia se diluía entre la burocracia de un sistema que no ofrecía unas garantías reales de proteger a los inocentes y donde un justiciero se encargaba, por la intervención directa– y violenta –de solucionar la inmoralidad imperante de los malos de turno.

El rol de Zahera casa directamente con la imagen de Harvey Keitel en títulos como Teniente corrupto, un personaje cínico y fuera de la ley que se complementa a la perfección con el objetivo final de Tirso.

Completan el elenco Felipe Londoño, Laura Ramos, Manuel Tallafé, Manolo Caro, Itziar Atienza, María Molins, María de Nati y Jordi Sánchez, entre otros.

Cuatro temporadas y 32 episodios

Disponible en Netflix, Entrevías es una de esas series perfectas para un maratón e incluso, dada su duración, poder empalmar el visionado con el siguiente fin de semana para poder completar sus cuatro temporadas (32 episodios en total).

En definitiva, la ficción ideal para los amantes del suspense y las grandes interpretaciones.