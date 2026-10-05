¿Eres fan de José Coronado? Ponte a prueba con este test de 10 preguntas sobre su carrera
El actor acaba de estrenar en Netflix la serie de misterio 'El problema final'
Con 69 años recién cumplidos, José Coronado ha estrenado recientemente su nueva serie en Netflix, El problema final, basada en la obra de Arturo Pérez-Reverte. El actor sigue demostrando que es uno de los imprescindibles del audiovisual español y una de las figuras claves para entender nuestro cine y nuestras series. ¿Eres fan del intérprete? Ponte a prueba con este test de 10 preguntas sobre su carrera.
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