El distanciamiento entre Kiko Rivera e Isa Pantoja parece estar a punto de llegar a su fin. O al menos es lo que dejan entrever los últimos movimientos que han protagonizado. Y es que, después de que saliera a la luz que los dos hermanos compartieron espacio y tiempo en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja (celebrado el pasado domingo 22 de noviembre), las cámaras de Europa Press han pillado a Isa acudiendo a la casa del DJ en la capital hispalense.

Todo ha ocurrido este jueves, 26 de noviembre, y, según ha podido saber el programa La tarde se mueve, ha sido un reencuentro propiciado por el propio Kiko Rivera. «Es Kiko quien ha tomado la iniciativa. Desde el domingo, llevan mandándose mensajes y finalmente han decidido verse hoy. […] Querían un encuentro íntimo y seguro para tener una conversación. Una conversación que ha durado unas horas, donde han empezado a hablar y a poner sobre la mesa las cosas que no les ha gustado del otro», contaba Leticia Requejo en el espacio televisivo mencionado, añadiendo que han estado los dos solos y que ni Asraf Beno (que esperaba fuera con el coche a su chica) ni Lola García estaban presentes.

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Sin embargo, la periodista ha dejado claro que este primer reencuentro tan solo ha sido un primer paso y que, por ahora, no se puede hablar de una reconciliación como tal, ya que todavía quedan muchos asuntos por resolver. Pero después de tantos años de disputa, la gran pregunta es: ¿serán capaces de dejar atrás sus diferencias para volver a ser la familia unida que un día fueron? ¿Crees que este acercamiento marcará un antes y un después en la relación entre los hermanos? ¿Conseguirán perdonarse y empezar de cero? ¡Queremos conocer tu opinión! Participa en nuestra encuesta y cuéntanosla.