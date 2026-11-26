En plena campaña electoral, Laura Escanes ha decidido confesar abiertamente que votará al PSOE. Y lo ha hecho publicando un vídeo bailando el challenge viral Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez. Como no podía ser de otra manera, las reacciones hacia la ideología política de la influencer no se han hecho esperar y, en las últimas horas, Aída Nizar ha querido sumarse a ellas. Siendo fiel a su carismático carácter, la reportera ha publicado un post en Instagram en el que acusa directamente a Escanes de copiarse de su estilismo, concretamente de uno transparente que lució en la gala de Los40 Music Awards y que considera que es muy similar a otro que llevó ella en un conocido photocall. Pero no solo eso, y es que la televisiva también ha aprovechado para manifestar que, ya que sigue sus pasos, que lo haga también a la hora de acudir a las urnas.

«@lauraescanes, tesoro… De la misma manera que me imitas con mis apasionadas transparencias, imítame en el voto, por favor. Tú que me caes tan sumamente bien, no puedes votar a un imposible como Pedro Sánchez, por favor», comenzaba a escribir. Aída continuaba tratando de convencer a Laura y asegurándole que este 29 de noviembre está en juego nuestra democracia y el futuro de muchos jóvenes, como es el caso de su hija. «Vota a Voz y a Núñez Feijóo, pero no a quien está convirtiendo a España en dictadura donde los que trabajamos mantenemos a los malandrines», concluía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Nizar (@aidanizaraida)

El post no ha tardado en llenarse de comentarios de todo tipo, aunque lo cierto es que la mayoría apoyaba las palabras de Aída: «Bravo por ti, Aída, estoy contigo. No sé esta niña cómo puede decir que va a votar a Pedro Sánchez», «Por fin alguien con sentido común», «Opino igual que tú», «Aída, estoy contigo», «Tenemos que votar por un cambio», «Si votas a Pedro Sánchez, no adoras tu vida ni a tu país», escribían algunos de los internautas.

Por ahora, Laura Escanes ha preferido mantenerse al margen de la polémica. Además de no responder a Aída Nízar, la influencer tampoco ha entrado a valorar las críticas que ha recibido tras hacer pública su ideología política. Tan solo se ha limitado a denunciar la oleada de mensajes de odio que asegura haber recibido desde entonces. Así, lejos de alimentar la controversia, la catalana ha preferido no entrar en un cruce de declaraciones y continuar su actividad habitual en redes sociales.