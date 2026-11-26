Ibai Llanos revoluciona la campaña electoral con su inesperado anuncio: «Seré presidente de este país en 2034»
Ibai Llanos se ha convertido en uno de los protagonistas de la campaña electoral
Llanos ha lanzado una pregunta en sus redes sociales sobre a quién votará el próximo 29-N
El vasco ha sorprendido con una inesperada declaración en tono de humor
La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha provocado que la actualidad política se cuele de lleno en el universo de los influencers. Durante los últimos días, son muchos los rostros conocidos de nuestro país que han dejado a un lado el contenido que habitualmente comparten en sus redes sociales para pronunciarse sobre la cita electoral. Mientras algunos han optado por hacer público el sentido de su voto, otros han preferido mantener la incógnita y alimentar las especulaciones entre sus seguidores.
Este último ha sido el caso de Ibai Llanos, quien, haciendo gala del sentido del humor que tanto le caracteriza, ha sorprendido con una declaración de intenciones sobre su futuro en la política española. Ha sido durante la noche de este miércoles, 25 de noviembre, cuando el popular creador de contenido ha recurrido a su perfil de X (anteriormente Twitter), donde acumula cerca de 17 millones de seguidores, para lanzar una pregunta que no ha tardado en generar multitud de reacciones: «¿A quién creéis que votaré este domingo? Os leo que vosotros sabéis mucho», ha escrito el vasco, dejando en manos de su comunidad las quinielas sobre sus preferencias políticas.
@SerDice seré presidente de este país en 2034. Y este tweet será viral.
— Ibai (@IbaiLlanos) November 25, 2026
Como era de esperar, han sido miles los usuarios que se han animado a participar en la conversación. Mientras algunos han tratado de averiguar cuál es la formación política con la que más se identifica el streamer, otros han aprovechado la ocasión para hacer bromas e incluso plantearle una alternativa de cara a futuras elecciones. Precisamente, una de estas propuestas ha llamado especialmente la atención de Ibai Llanos, quien no ha dudado en responder públicamente.
«Deberíais de hacer un partido político los youtubers, 0 coña», le ha sugerido uno de sus seguidores. Lejos de pasar por alto el comentario, el creador de contenido ha recogido el guante y, en tono de humor, se ha atrevido incluso a poner fecha a su hipotético desembarco en la política española: «Seré presidente de este país en 2034. Y este tweet será viral», ha sentenciado. Lo cierto es que Ibai Llanos no ha tenido que esperar ocho años para comprobar la repercusión de sus palabras. En apenas trece horas, su respuesta había superado las 300.000 visualizaciones y acumulaba alrededor de 8.000 ‘me gusta’. Por su parte, la publicación con la que inició la conversación ha llegado a superar el millón y medio de visualizaciones, según las cifras difundidas posteriormente.
Los influencers se convierten en protagonistas de la campaña electoral
Ibai Llanos no ha sido el único rostro conocido del universo digital que ha adquirido protagonismo en plena campaña electoral. En los últimos días, nombres como los de Laura Escanes, Laura Matamoros o María Pombo también han acaparado numerosos titulares a raíz de sus posicionamientos políticos. De hecho, tanto Escanes como Matamoros han denunciado públicamente las amenazas que han recibido después de manifestar sus preferencias. Especialmente llamativo ha sido también el papel de YoSoyPlex, el creador de contenido y pareja de Aitana, quien ha conseguido contar en su canal de YouTube con dos de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Mientras que con el actual presidente del Gobierno mantuvo una conversación en un ambiente distendido, con el líder del Partido Popular apostó por un formato completamente diferente, trasladándose hasta el circuito del Jarama para realizar una entrevista sobre ruedas. Dos encuentros que reflejan cómo los nuevos formatos digitales han ganado terreno frente a los canales de comunicación tradicionales durante la campaña electoral. Los creadores de contenido se han convertido en interlocutores capaces de acercar a los representantes políticos a una audiencia diferente, especialmente joven. En medio de este escenario, Ibai Llanos ha conseguido convertirse en protagonista de la conversación electoral sin necesidad de entrevistar a ningún candidato ni de desvelar sus preferencias políticas, ya que le han bastado dos publicaciones y una inesperada declaración sobre su futuro.