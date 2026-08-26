Ibai Llanos vuelve a enfrentar a España y Argentina tras el Mundial: ahora con comida

Ibai Llanos ha decidido revivir la rivalidad entre España y Argentina, pero esta vez lejos de un campo de fútbol. El streamer bilbaíno ha puesto en marcha el Mundial de Comidas, una competición gastronómica en redes sociales que reúne a 16 países y en la que, a modo de revancha simbólica por la final del Mundial 2026, España y Argentina se han vuelto a cruzar en la primera ronda. Aunque no lo ha contado, seguro que la reciente final del Mundial de fútbol y la polémica que se vivió durante y tras el partido ha llevado a aprovechar el tiron para enfrentarnos a los argentinos.

El torneo, presentado el pasado 20 de agosto, reúne a los 16 países con más comentarios en el vídeo de presentación de Ibai, con un enfrentamiento por día y una votación abierta en Instagram y TikTok para que la comunidad decida qué plato avanza de ronda. España está representada por la tortilla de patatas tradicional, la de huevo, patata y cebolla. Este clásico de las casas españolas se mide contra el asado argentino: con chorizo, morcilla, costilla y mollejas incluidos.

¿No era mejor la paella para representar a España?

El propio Ibai explicó el proceso de elección: «Por parte de España, tenemos la tortilla de patatas original, auténtica, de toda la vida. Ha habido muchos comentarios sobre qué plato debería representar a España», señaló. La decisión la tomó después de que la comunidad descartara su propuesta inicial, la paella, a favor de la tortilla gracias a los comentarios recibidos en redes sociales, por lo que han sido sus seguidores los que han tomado esta decisión. Curiosamente, el streamer aparecía con una paellera en un primer vídeo para presentar la competición, por lo que seguro que él y su equipo pensaban en el plato valenciano.

El resto del cuadro reúne otros cruces con mucho gancho, como Paraguay-Uruguay o Perú-Honduras, este último con el ceviche peruano como gran favorito, puesto que es un plato que es conocido en todo el planeta y está de moda.

Perú ganó el Mundial de los Desayunos hace un año

No es la primera vez que Ibai convierte la comida en competición: hace un año puso en marcha el Mundial de los Desayunos, en el que España llegó a cuartos de final con su pan con jamón antes de caer eliminada frente a Chile. Aquel primer torneo lo acabó ganando Perú, que ahora vuelve a partir como uno de los grandes favoritos en esta nueva edición gracias a su ceviche. Ibai ha explicado que ahora va a por los ‘platos fuertes’ para determinar, de una vez por todas, cuál es la mejor comida del mundo según el voto popular.

Argentina quiere la revancha contra España

Esta nueva ‘revancha’ gastronómica llega apenas unos días después de que la FIFA hiciera públicas las sanciones por la trifulca que protagonizaron ambas selecciones al final del partido, que España ganó 1-0 con el gol de Ferran Torres en la prórroga.

La Comisión Disciplinaria impuso diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares a Leandro Paredes, considerado el principal responsable del altercado; siete partidos y la misma multa a Nahuel Molina, por golpear a Rodri; y un partido y 30.000 dólares a Thiago Almada, por sujetar a Gavi mientras Paredes lo agredía. También el asistente técnico Roberto Ayala fue sancionado con tres partidos por un puñetazo a Dani Olmo.

De forma incomprensible, el jugador español Gavi también recibió castigo, pese a que fue uno de los agredidos: un partido de suspensión y 30.000 dólares de multa. La Asociación del Fútbol Argentino, además, fue multada con 321.000 dólares y deberá disputar sus dos próximos partidos como local con el aforo reducido al 50%, en aplicación de varios artículos del código disciplinario de la FIFA por distintos incidentes registrados durante el torneo.