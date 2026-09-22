Encuesta: ¿quién será el salvado de ‘Supervivientes All Stars’ hoy, según los lectores de Happy FM?

Asraf Beno, Laura Cuevas, Rosa Benito y Yola Berrocal son los cuatro nominados que llegan en la segunda gala de Supervivientes All Stars 3, que esta noche conducirán de nuevo Jorge Javier Vázquez y María Lamela. Como cada semana, la salvación recaerá en el nominado que reciba mayor apoyo por parte de la audiencia, mientras que el resto seguirá pendiente de las votaciones hasta el jueves, día de expulsión. Antes de que María Lamela diga los nombres de los salvados, en Happy FM queremos poner a prueba a nuestros lectores y por eso os damos la opción de votar en nuestra encuesta para saber quién será el salvado, según vuestras teorías.

Más allá de la nominación, la gala de hoy estará marcada por la decisión que debe tomar Asraf Beno sobre su continuidad en el concurso. El marido de Isa Pantoja asegura haber llegado a su límite tras sentirse señalado injustamente por varios de sus compañeros, además de echar mucho de menos a su mujer, su hijo Cairo y Alberto, hijo de Isa con Alberto Isla, que vive con Asraf. Precisamente Isa estará presente en plató para seguir en directo la decisión de su marido, en uno de los momentos más esperados de la noche.

La Palapita abrirá por primera vez en ‘SV All Stars’

La gala incluirá también un exigente juego de recompensa grupal llamado El corazón de la bestia, en el que los equipos deberán recorrer un circuito poniendo a prueba su equilibrio, fuerza, resistencia y coordinación para recuperar distintos segmentos de cuerda. Una vez reunidos todos los fragmentos, los concursantes tendrán que entrar por relevos en el agua para unirlos y formar una única cuerda con la que rescatar, desde una plataforma en el mar, una maleta cargada de recompensas; ganará el equipo que complete antes el desafío. La noche traerá además la apertura de la Palapita, un nuevo espacio pensado para que los supervivientes puedan abordar de frente los conflictos y diferencias más relevantes surgidos durante la convivencia.

¿Quién crees que será el salvado de esta noche?

Con Asraf Beno, Laura Cuevas, Rosa Benito y Yola Berrocal como nominados, la decisión está en manos del público. ¿A quién salvará la audiencia esta noche en Supervivientes All Stars 3? Vota en nuestra encuesta y compara tu predicción con la del resto de lectores de Happy FM antes de que Jorge Javier Vázquez desvele el resultado en directo.