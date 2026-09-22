Locura en Las Rozas para ver a España: más de 2.000 personas en el entrenamiento y ciento fuera sin poder pasar

La España campeona del mundo desata la locura. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas se quedó pequeña este lunes para presenciar el primer entrenamiento de la selección española después de conquistar el Mundial. Una sesión especial, diferente y con una expectación sin precedentes alrededor del equipo de Luis de la Fuente.

Más de 2.000 personas pudieron acceder a las instalaciones, completando el aforo permitido para presenciar el entrenamiento. Pero fueron muchas más las que acudieron hasta Las Rozas. Cientos de aficionados se quedaron fuera al no poder entrar una vez alcanzado el límite de capacidad.

Una imagen que demuestra la dimensión que ha adquirido la Selección después de proclamarse campeona del mundo. Familias, niños y aficionados de todas las edades acudieron a recibir a los internacionales en su regreso a España. Había ganas de ver de cerca a los campeones y Las Rozas terminó completamente desbordada.

Una afluencia sin precedentes

La expectación comenzó muchas horas antes del entrenamiento. Los aficionados fueron acercándose progresivamente a la Ciudad del Fútbol hasta completar un aforo que terminó siendo insuficiente ante la enorme demanda.

Una afluencia sin precedentes para presenciar un entrenamiento de España y que convierte esta primera concentración después del Mundial en algo diferente. La segunda estrella ha multiplicado la ilusión alrededor de una selección que vuelve a competir después de alcanzar la gloria este verano.

Los internacionales pudieron sentir desde el primer día el cariño de una afición entregada. Aplausos, camisetas de España, fotografías y muchos niños esperando poder ver de cerca a los jugadores que hicieron historia.

De la Fuente tiene a todos

En lo estrictamente deportivo, Luis de la Fuente pudo contar con todos los futbolistas en el primer entrenamiento de la concentración. Una excelente noticia para el seleccionador, que comienza a preparar los próximos compromisos con todo el grupo disponible. El primero en marcharse del césped fue Marc Pubill.

Fue el primer entrenamiento de una nueva etapa. España ya no saltó al césped de Las Rozas únicamente como una de las mejores selecciones del planeta. Lo hizo como campeona del mundo y con dos estrellas en el pecho. Y la respuesta de la afición estuvo a la altura: 2.000 personas dentro y cientos esperando fuera porque, sencillamente, ya no cabía nadie más.