Vota en nuestra en encuesta: «¿Qué te parece que el Gobierno haya impedido a España jugar en Ceuta?»

El Gobierno de Pedro Sánchez negó la posibilidad de celebrar un partido de la Selección española en Ceuta. A pesar de que el deseo de la RFEF era jugarlo en honor al pueblo ceutí para mostrar su apoyo por la invasión de inmigrantes ilegales, finalmente no se celebrará al considerar que «las autoridades no podían garantizar la seguridad». Un informe que bloqueó el partido amistoso del próximo 30 de septiembre sub-20 entre España y México. ¿Se tomó una buena decisión? ¡Vota en nuestra encuesta!

A raíz de la decisión, la RFFCE tuvo un encontronazo contra el Ministerio del Interior y cargó duramente contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por obligar a cancelar el partido. El Ministerio del Interior solicitó a finales de la pasada semana la cancelación del encuentro España-México sub-20, que estaba previsto que se disputara el día 30 de este mes en Ceuta, por la «presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo».