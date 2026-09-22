La brillante reflexión de Eric Clapton, músico de blues y rock (81 años) sobre Bob Dylan: «La primera vez que lo oyes es inútil; después reflexionas y te das cuenta de que es perfecto»

Eric Clapton, guitarrista y cantante británico de blues y rock, dejó una reflexión sobre la música de Bob Dylan que quedó registrada en Wanted Man, la antología sobre el cantautor estadounidense que publicó el periodista John Bauldie en 1992.

La cita encabeza un capítulo del libro dedicado a analizar las canciones de Dylan. Clapton, que coincidió con Bob en distintos escenarios a lo largo de su carrera, describió ahí el efecto que le producía escuchar su forma de tocar y cantar. La observación describe un proceso en dos tiempos, del desconcierto inicial a la comprensión posterior.

¿Qué dijo Eric Clapton sobre la forma de tocar y cantar de Bob Dylan?

«Su forma de tocar cualquier cosa es totalmente híbrida. No tiene sentido musical para el estudioso. La primera vez que se escucha, todo lo que hace parece un caso perdido. Luego, cuando se mira hacia atrás, uno se da cuenta de que es exactamente como debía ser», reflexionó Clapton sobre Dylan, según recoge Dylanchords a partir del libro de Bauldie.

La observación apunta al fraseo particular de Dylan, que combina cadencias del folk, el blues y el rock sin ajustarse a una técnica académica reconocible. Para Clapton, esa mezcla resultaba confusa en una primera audición, pero cobraba sentido con el paso del tiempo.

La mezcla de estilos que descoloca en la primera escucha de Bob Dylan

La reflexión de Clapton remite al giro que dio Dylan a mediados de los años sesenta, cuando pasó del folk acústico al rock eléctrico con discos como Bringing It All Back Home y Highway 61 Revisited, ambos de 1965, y Blonde on Blonde, de 1966. Esa mezcla de géneros marcó su fraseo y su forma de cantar.

El sitio oficial de Bob Dylan describe su voz como «extraordinaria, o más bien, varias voces», distinta según la canción. Esa variación explica, en parte, por qué una escucha aislada puede desorientar y una escucha repetida termina por revelar la lógica interna de cada tema.

¿Quién es Bob Dylan, el músico al que Clapton dedicó la reflexión?

Bob Dylan nació como Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota (Estados Unidos), y creció en la localidad minera de Hibbing. Llegó a Nueva York en 1961, con 19 años, en pleno resurgimiento del folk, y allí empezó a publicar canciones propias que lo consolidaron como una de las voces más influyentes de la música popular estadounidense.

Dylan y Clapton compartieron escenario en The Concert for Bangla Desh, el concierto benéfico que organizó George Harrison en 1971. La grabación en vivo de ese recital le dio a Clapton su primer premio Grammy, como álbum del año.

Eric Clapton, el guitarrista de blues y rock que dedicó la reflexión a Dylan

Eric Clapton nació el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey (Inglaterra). Antes de su carrera solista pasó por The Yardbirds, banda en la que ganó el apodo «Slowhand» durante los 18 meses que integró la formación.

Después llegaron John Mayall’s Bluesbreakers, Cream, Blind Faith y Derek and the Dominos, bandas con las que Clapton forjó su reputación como uno de los guitarristas más influyentes del blues y el rock.

Eric Clapton es el único artista con tres inducciones al Rock and Roll Hall of Fame, con The Yardbirds, con Cream y como solista. Además, ganó múltiples premios Grammy a lo largo de su carrera.