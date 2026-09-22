La lección vital de Sophia Loren (92 años): «Mi padre nos abandonó a mi madre, a mi hermana y a mí y en esa época pasé hambre. Hasta el punto de dolerme el estómago»

Sophia Loren cumple 92 años convertida en una de las grandes leyendas de la historia del cine. Sin embargo, mucho antes de los grandes premios, los focos de Hollywood y las alfombras rojas, la actriz conoció una infancia muy alejada del lujo que acabaría rodeándola. Creció cerca de Nápoles durante los años de la Segunda Guerra Mundial y sufrió junto a su madre y su hermana las consecuencias de la pobreza y de la ausencia de su padre. «Mi padre nos abandonó a mi madre, a mi hermana y a mí y en esa época pasé hambre. Hasta el punto de dolerme el estómago», recordó la actriz italiana al hablar de aquellos años.

Una infancia marcada por la pobreza

Sophia Loren nació como Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone en Roma en 1934, pero pasó buena parte de su infancia en Pozzuoli, cerca de Nápoles. Su madre, Romilda Villani, había aspirado a convertirse en actriz y pianista, pero las circunstancias familiares y económicas hicieron que terminara criando a sus hijas en un contexto muy complicado. Su padre, Riccardo Scicolone, no se casó con Romilda y proporcionó poco apoyo económico a la familia.

La situación empeoró con la guerra y la posguerra italiana. La actriz italiana Sophia Loren ha contado en diferentes ocasiones que durante aquellos años la comida no estaba garantizada y que el hambre formó parte de sus recuerdos de infancia. Aquella experiencia quedó asociada a una época en la que su familia tenía que afrontar importantes dificultades materiales, muy lejos de la imagen de glamour que posteriormente acompañaría a la actriz durante toda su carrera.

De la pobreza al Oscar

El gran reconocimiento internacional llegó con Dos mujeres, película dirigida por Vittorio De Sica y estrenada en 1960. Sophia Loren interpretó a Cesira, una madre que intenta proteger a su hija en una Italia devastada por la Segunda Guerra Mundial. Su interpretación le valió el Oscar a la mejor actriz, convirtiéndose en la primera intérprete en ganar esa categoría por una actuación en una película de habla no inglesa.

Décadas después, su historia continúa funcionando como una de las grandes transformaciones del cine del siglo XX, en cómo una niña que creció en un entorno humilde terminó convertida en una estrella mundial. Pero sus recuerdos sobre el hambre y la ausencia de su padre muestran que detrás de aquella imagen existió una vida marcada por circunstancias difíciles que Sophia Loren nunca llegó a olvidar.