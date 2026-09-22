Un cabecilla del grupo proetarra que indigna a Ceuta procede de la ‘marea’ que dio a Bildu la alcaldía de Pamplona

Aitor Balbás Ruiz, uno de los cabecillas del grupo proetarra que indigna a Ceuta, la asociación Negu Gorriak-Derecho a Techo, fue en las listas de la marca blanca de Podemos que dio la Alcaldía de Pamplona a Bildu en las elecciones municipales de 2015.

En concreto, Balbás ocupó el puesto número seis de la lista de Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona en Comú, que consiguió tres concejales en el Consistorio pamplonés en aquellos comicios y que votó a favor de la proclamación de Joseba Asirón como alcalde, junto a los herederos del brazo político de la organización terrorista ETA, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra.

Asirón, que se convirtió así en el primer representante de la marca batasuna en hacerse con este bastón de mando, llegó al poder municipal pese a que Unión del Pueblo Navarro (UPN) fue el partido más votado en dichas elecciones. Además, UPN venía gobernando la ciudad durante los 16 años anteriores. Los 3 escaños de Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona en Comú fueron determinantes para que Bildu (5) llegara a los 14 de la mayoría absoluta tras pactar también con Geroa Bai (5), marca del PNV en Navarra, e Izquierda-Ezkerra (1).

En aquellos comicios, Podemos, la formación entonces emergente que dirigía Pablo Iglesias, pidió el voto explícitamente para Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona, la ‘marea’ navarra integrada por Aitor Balbás Ruiz, uno de los portavoces del colectivo Negu Gorriak-Derecho a Techo que ha desatado el malestar y la frustración entre los ciudadanos de la Ceuta.

El propio Balbás hizo de portavoz de esta asociación de ultraizquierda el pasado enero por su mediación en la acogida de 16 inmigrantes ilegales, todos ellos varones de 18 a 30 años procedentes de Marruecos y Argelia, fundamentalmente.

Entretanto, Negu Gorriak-Derecho a Techo señaló este lunes que continuará con su plan de «enviar más brigadistas en las próximas semanas» a Ceuta porque «la solidaridad no se detiene con las amenazas», recogió Ep.

Así lo indicaron Nerea Fillat y Teresa del Romero, que dieron lectura a un comunicado en euskera y castellano, respectivamente, en una rueda de prensa ofrecida en Pamplona. Esta comparecencia se produjo al día siguiente de que ciudadanos de Ceuta protestaran contra la llegada de miembros de esta asociación de extrema izquierda a la ciudad autónoma.

Fue entonces cuando un grupo destrozó el coche de la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras al creer que había en su interior integrantes de Negu Gorriak-Derecho a Techo. Sus acompañantes eran Rafael Borrego, que formó parte de la Flotilla a Gaza, y la abogada Sofía Cánovas.

«Nuestra idea nunca fue otra que sumarnos al trabajo que ya están haciendo y a sus demandas: solidaridad con las personas que han quedado varadas en Ceuta y poner el cuerpo para que no se les repatrie», indicaron las portavoces. También añadieron que forman parte de la Agencia Europea Anti-Fronteras, que está «en contacto con las organizaciones que trabajan sobre el terreno en Ceuta».

«Nuestras compañeras han podido entregar material electrónico recogido en Iruñea (Pamplona) y otro material recogido en Madrid: material médico, mantas, esterillas, tiendas de campaña y ropa aportada por La Villana de Vallekas y La Enredadera. Ahora mismo están realizando labores logísticas sobre el terreno y tareas de inventariado», relataron, negándose a dar más datos sobre su ubicación en Ceuta «por seguridad».

Desde Negu Gorriak-Derecho a Techo subrayaron que «la frontera de Ceuta es un ejemplo de segregación, igual que Lampedusa o el Río Grande, mecanismos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo». «Se quieren trabajadores precarios y subordinados, sin derechos y sin papeles», esgrimieron, sin reconocer la invasión de 80.000 ilegales procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

«Se ha acogido a 350.000 ucranianos y sabemos hacerlo. Lo que no se quiere es acoger a 10.000 personas de origen magrebí. La diferencia no es de capacidad, es de voluntad política y de morofobia», declararon, sumándose así al efecto llamada que también agita el Gobierno de PSOE-Sumar de Pedro Sánchez.

«Lo que hacemos en Iruñea (Pamplona) y lo que hacemos en Ceuta es lo mismo, solidaridad concreta y material entre quienes sufrimos las mismas políticas capitalistas mediante nuestro albergue, nuestra zona de carga de móviles, nuestras abogadas, nuestras brigadas y con la ayuda de nuestras vecinas y vecinos que nos apoyan», remacharon.

«Solidaridad» con Muguruza

Además, esta asociación proetarra mostró su «cariño» y «solidaridad» con el grupo de música homónimo, Negu Gorriak (invierno rojos), la antigua banda de los noventa fundada en 1990 en Guipúzcoa por los hermanos Fermín e Íñigo Muguruza y vinculada al entorno batasuno. De hecho, Fermín Muguruza, candidato de Euskal Herritarrok en las elecciones europeas de 1999 y ensalzado por Pablo Iglesias como un «grande», ha sido denunciado en diversas ocasiones por apología del terrorismo en las letras de sus canciones.

«Lamentamos el acoso y las dificultades que puedan estar sufriendo por una confusión de nombres y por el odio que, aparentemente, el fascismo les tiene desde siempre. Nuestro colectivo es otra cosa, aunque compartamos nombre y una misma historia de lucha», reconocieron las compañeras de Aitor Balbás.