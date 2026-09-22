Leire Díez, la fontanera del PSOE, fue invitada a la boda de la socialista que dimitió por falsear su currículum

La relación entre la fontanera del PSOE, Leire Díez, y Estela Goicoechea, la dirigente del PSOE de Cantabria que años después tuvo que dimitir tras falsear su currículum, se remontaría al año 2012. Ambas compartieron actividad política, encuentros y una estrecha amistad que llegó hasta el ámbito personal. Una relación que tuvo uno de sus momentos más significativos en la boda de Goicoechea, a la que Díez habría sido invitada.

OKDIARIO publica en exclusiva una fotografía tomada durante aquella celebración en la que aparece Leire Díez junto a José Luis Urraca, actual teniente de alcalde de Torrelavega. La imagen está tomada en uno de los habituales marcos de cartón utilizados en las celebraciones para hacerse fotografías y simular una publicación de Instagram. En él aparece el mensaje «#bodasquemolan», una fórmula que Goicoechea acostumbraba a utilizar en sus redes sociales para acompañar fotografías de diferentes momentos de su vida cotidiana, cambiando el sustantivo según la ocasión.

La fotografía adquiere relevancia por el vínculo que, según personas conocedoras de aquella etapa, existía entre Díez y Goicoechea. La fuente consultada por este periódico sitúa la boda de Estela Goicoechea alrededor de 2013 y asegura que ambas mantenían entonces una relación de amistad que iba mucho más allá de la mera coincidencia dentro del PSOE.

De las tertulias en Twitter al café de los lunes

El vínculo se habría forjado cuando Leire Díez comenzó a adquirir protagonismo en la política cántabra. Díez, natural de Portugalete, se incorporó a la política municipal en Vega de Pas tras las elecciones de 2011 y llegó a ejercer como teniente de alcalde. En 2013, además, ya había protagonizado actividad política en redes sociales y había adquirido notoriedad dentro del socialismo cántabro.

Según la fuente consultada por OKDIARIO, durante aquellos años Díez y Goicoechea coincidían habitualmente en tertulias políticas realizadas a través de Twitter, una práctica que comenzó a extenderse entre dirigentes y militantes durante aquellos años. También seguían de cerca la actividad del Parlamento de Cantabria y los plenos, en un periodo en el que el Partido Popular gobernaba la comunidad autónoma.

La relación se habría estrechado progresivamente. «Quedaban todos los lunes para tomar el café», relata la fuente, que describe una amistad habitual entre ambas. Goicoechea habría acompañado así a Díez durante su progresivo ascenso dentro de los círculos socialistas cántabros. La trayectoria de Leire Díez en Cantabria fue adquiriendo cada vez mayor peso. Años después, entre 2015 y 2017, el PSOE cántabro reconoció haberle abonado cerca de 45.000 euros por trabajos de asesoría de comunicación.

Una fotografía que muestra la cercanía

La imagen que ahora publica OKDIARIO aporta una prueba gráfica de la presencia de Leire Díez en la celebración matrimonial de Goicoechea. En ella aparece sonriente junto a José Luis Urraca, una figura del socialismo de Torrelavega, dentro del marco utilizado durante el evento para las fotografías de los invitados.

Para la fuente consultada, la presencia de Díez en la boda es especialmente significativa porque, según explica, no se trataba simplemente de dos compañeras de partido. «Yo no invito a mis compañeros a mi boda si me caso», señala al describir la naturaleza de aquella relación y defender que la invitación a una boda representa un grado de cercanía personal diferente al de la mera relación política.

La relación entre ambas se produjo, por tanto, antes de que Leire Díez se convirtiera en una figura conocida a nivel nacional por su actividad dentro del PSOE y por las informaciones y grabaciones que posteriormente la situaron en el centro de la polémica política a nivel nacional.

La fotografía de la boda permite ahora poner imagen a aquella relación y muestra a Leire Díez integrada en el círculo personal de Estela Goicoechea en una celebración privada, años antes de que ambas volvieran a aparecer en el foco público.