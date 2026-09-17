Estela Goicoechea, la socialista mimada por Susana Díaz colocada a dedo en la Diputación de Sevilla tras falsear su currículum

El nombramiento de Estela Goicoechea en la Diputación de Sevilla no es el primer puesto de responsabilidad que ha ocupado dentro de la esfera pública. Su trayectoria política comenzó en las Juventudes Socialistas y la llevó a asumir diferentes responsabilidades orgánicas en el PSOE de Cantabria, hasta convertirse en una de las jóvenes dirigentes que respaldaron públicamente a Susana Díaz en su carrera por el liderazgo del PSOE.

De hecho, Goicoechea fue una de las protagonistas del acto con el que Díaz presentó en 2017 su candidatura a la Secretaría General del partido. Apenas unos días después, su nombre saltaría a la actualidad por la polémica sobre su currículum y su posterior dimisión como directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Ahora, casi una década después, su trayectoria política continúa en Sevilla, donde el presidente de la Diputación ha resuelto su nombramiento como personal eventual y secretaria del grupo socialista.

Inicio en las Juventudes Socialistas

Estela Goicoechea Alonso inició su trayectoria política vinculada a las Juventudes Socialistas y al PSOE de Cantabria. Su ascenso dentro de la organización la llevó a ocupar responsabilidades en Juventudes Socialistas de España y a formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE cántabro.

Su perfil político y su formación vinculada al ámbito de la Biotecnología contribuyeron a su proyección dentro del partido. En 2016 ocupaba ya la dirección del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico.

El salto nacional con Susana Díaz

El momento de mayor exposición pública de Estela Goicoechea llegó en marzo de 2017, cuando fue una de las personas escogidas para intervenir en el acto de presentación de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE. Goicoechea fue la primera de los cuatro intervinientes que precedieron a Díaz en aquel acto celebrado en Madrid, junto a Antonio Balmón, Matilde Fernández y Eduardo Madina.

En aquel momento era secretaria de Medio Ambiente de Juventudes Socialistas de España y vocal de la Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria. Su intervención estuvo centrada en reivindicar a los jóvenes socialistas y en defender la candidatura de Díaz para liderar el partido. Sin embargo, apenas unos días después, su nombre pasó de la primera línea de la precampaña socialista a protagonizar una polémica por su currículum.

La dimisión del Observatorio de Salud

El 28 de marzo de 2017 trascendió que en el currículum publicado por el Observatorio de Salud Pública de Cantabria figuraba que Estela Goicoechea era licenciada en Biotecnología por la Universidad de León, pese a que no había terminado esos estudios. La información provocó su dimisión como directora de dicho organismo público.

La propia Goicoechea reconoció entonces que no había finalizado la carrera y presentó su renuncia. En el comunicado difundido tras conocerse el caso, admitió que esa titulación aparecía en su currículum aunque no había concluido los estudios y pidió «disculpas por el error cometido» a través de un comunicado.

De Cantabria a Sevilla

Años después, Estela Goicoechea vuelve a aparecer integrada en una estructura provincial del PSOE; en este caso, en la de los socialistas de Sevilla. La organización socialista sevillana la incluye actualmente en su Ejecutiva Provincial como responsable de la Secretaría de Dinamización y Medios Sociales.

Su trayectoria política desemboca finalmente en la Diputación de Sevilla. El 12 de septiembre de 2025, el presidente de la institución provincial, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, firmó la resolución 6325/2025 por la que se acordó el nombramiento de Estela Goicoechea Alonso como secretaria del grupo PSOE y personal eventual de la corporación, adscrita al Área de Concertación de la propia Diputación sevillana.

La propia Diputación de Sevilla, consultada por OKDIARIO a través de su área de comunicación, precisa que Goicoechea no tiene la consideración de cargo público, sino que su vinculación es como personal eventual. La Diputación señala que esta figura está destinada a funciones de confianza o asesoramiento especial y que el nombramiento y el cese son libres.