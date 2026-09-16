Un organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez preparó en 2025 un informe que proponía «la posibilidad del voto telemático» para «mejorar la participación» de los españoles en el extranjero, cuyo censo ha crecido ostensiblemente con la Ley de Nietos. Esa norma permitió a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad y el sufragio activo, pero sus efectos electorales fueron suspendidos por el Supremo. El Ejecutivo y sus socios criticaron la decisión del Alto Tribunal a la vez que restaban importancia al impacto de esa norma en los comicios: argumentaban que la participación exterior estaba por debajo del 10% y que apenas cambiaría un escaño. Mientras tanto, sus organismos redactaban documentos para «mejorar la participación» de los españoles en el extranjero, lo que redundaría en una mayor influencia en unas futuras elecciones.

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, redactó un documento sobre las «dificultades en el ejercicio del voto desde el exterior» tras la reforma de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG).

«El objetivo de este informe es analizar los problemas detectados y proponer mejoras que contribuyan a subsanar los actuales problemas y a mejorar la participación», reza el documento del ente dependiente de la cartera de Saiz.

Entre las mejoras propuestas estaba «estudiar la posibilidad del voto telemático», una posibilidad que no existe para los votantes con residencia en España. El organismo señala a Francia como ejemplo porque «permite el voto telemático para las legislativas». «Por ejemplo, en junio de 2024 votaron 416.000 de los franceses residentes en el exterior, un 32,37%, comparado con un 22,5% dos años antes», detalla el documento interno.

Para ello, propone como «pauta común» la «doble certificación». Esto implica recibir un código en el correo electrónico y, posteriormente, en el momento de votar, otro en su teléfono para «validar el voto».

El CGCEE propone hacer «pruebas piloto de este sistema de votación» en algunas demarcaciones «con muy poca participación». Y pone sobre la mesa realizarlo «sin validación de los resultados durante este periodo de prueba».

Otras propuestas de mejora

Otra de las propuestas del organismo pasa por la «creación de infografías más completas y accesibles para cada proceso electoral» para «mejorar la comprensión del proceso de votación».

Por otro lado, también se propone «reforzar las campañas institucionales de comunicación» para que «la ciudadanía española en el exterior reciba información clara y accesible sobre el proceso electoral».

Además, se pone sobre la mesa la posibilidad de «implementar mejoras en el proceso de envío» para «garantizar que la documentación electoral llegue de manera oportuna y reducir los errores que generan votos nulos». Una medida que se pretende implantar, entre otras maneras, a través de «suprimir la fotocopia del DNI y la firma en el voto en urna».

Asimismo, se propone incrementar los centros de votación, crear una circunscripción electoral en la que se reservarían escaños que sólo podrían ser elegidos por los españoles en el extranjero y permitir la delegación de voto en las oficinas consulares y en los consulados honorarios. Esto último permitiría a «un residente en Guyana» delegar «en el consulado honorario su voto a alguien en París a 8.000 km de distancia y facilitar el sufragio».

Análisis de los problemas

Una parte del informe era analizar las razones detrás de la baja participación de la ciudadanía española en el extranjero. A ojos del CGCEE, la reforma de la LOREG «supuso la implantación de una serie de obstáculos que dificultaban la participación ciudadana» de la «población española en el exterior». El organismo defiende «garantizar el derecho al voto de la ciudadanía española en el exterior» como una «obligación que requiere esfuerzos coordinados».

El organismo de Migraciones apela a mejorar la participación porque es el «termómetro de la calidad de nuestras democracias», y exige activar «todos los medios» para que «los tres millones de residentes en el exterior puedan hacerlo en las mejores condiciones».

El documento señala que «los datos de participación en los diferentes comicios no han cumplido con las expectativas» después de que se eliminase el voto rogado. Esta modalidad, ya suprimida en España, exigía solicitar el sufragio activo a una autoridad electoral para poder ejercerlo.

En las últimas generales, señalan que la participación de ciudadanos españoles extranjeros se situó en un 10,82%, con «importantes diferencias entre Europa y el resto del mundo». Y tomó como ejemplo los dos «que albergan más ciudadanía española»: 5,22% en Argentina y 12,02% en Francia.

Por otro lado, señalan como un problema la cantidad «importante» de votos anulados por «falta de documentación», «ausencia de certificado» o «matasellos posterior a la fecha límite». Una situación que el CGCEE considera que «no es aceptable». También se señalan como causas de la baja participación los «retrasos en la recepción de documentación para votar» o la «falta de información recibida para el ejercicio del voto por grupos vulnerables».