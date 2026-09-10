El Supremo ve «un peligro fundado, real y serio» de que la Ley de Nietos afecte «gravemente» a las elecciones

El Tribunal Supremo ha advertido de un «peligro serio, fundado y real» de que las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos afecten a la «objetividad» de las próximas elecciones.

Así se desprende del auto de la Sala de lo Contecioso-Administrativo en el que se recoge que causaría «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral, puesto que «incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio».

El alto tribunal estimó la medida cautelar solicitada por Vox e Iustita Europa y ordenó la suspensión de los efectos electorales vinculadas a la Ley de Nietos hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. En los escritos remitidos este jueves argumentan su decisión en que la posibilidad de obtener la nacionalidad supondrá un «incremento extraordinario» del censo, lo que pondría en riesgo la «transparencia del proceso electoral».

Según ha adelantado El Español, la resolución del Supremo menciona las cifras expuestas en los recursos: el 1 de julio de 2026 los inscritos en el CERA eran 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 electores correspondientes a las elecciones generales de 2023. De ese total de 408.262 electores más, 115.572 han sido inscritos para votar en la circunscripción electoral de Madrid y 43.439 en Barcelona. Se trata de unas cifras que, para el tribunal, revelan «un incremento excepcional de electores» inscritos en el CERA, que podría «afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral».

Así las cosas, el Supremo considera que, de no paralizarse las inscripciones basadas en la Instrucción, se causaría «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral.

Para el alto tribunal, las cuestiones jurídicas planteadas no se limitan a los derechos de participación política de los descendientes de españoles, sino que «transcienden a aspectos mucho más relevantes y decisivos para nuestro Estado de Derecho y para el derecho del pueblo español a decidir su futuro».

Hay que destacar que el auto que pone en suspenso la Ley de Nietos distingue dos situaciones. Para quienes hayan obtenido la nacionalidad española de origen por la vía del derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática, y todavía no estén inscritos en el CERA, la Sala ha acordado que se continúe tramitando el expediente hasta su finalización, pero que, una vez concluido, «se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento».

En el caso de quienes ya figuran inscritos en el censo de residentes ausentes, el Supremo ha resuelto que se suspendan «los efectos electorales de la inscripción en dicho censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse», también hasta que exista sentencia firme.

El tribunal ha introducido, no obstante, una excepción. La suspensión no regirá para las personas cuyos encargados de los Registros Consulares certifiquen que nacieron fuera de España siendo hijos o nietos de españoles de origen que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española sin haberse aplicado la presunción recogida en la polémica Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe del 25 de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes.