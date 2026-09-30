La Comunidad de Madrid ya aporta el 20% al PIB de España, una cifra nunca alcanzada por ninguna otra región

La Comunidad de Madrid ya aporta el 20% del Producto Interior Bruto de España, un umbral que ninguna otra región había alcanzado hasta ahora. Así se desprende de los datos que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan el PIB madrileño en 337.216 millones de euros tras un crecimiento del 2,7% en 2025, una décima por encima del conjunto nacional (2,6%).

Con este dato, la región ha ampliado además su ventaja sobre Cataluña, a la que superó en 2017 como la economía con mayor peso en el PIB nacional. La economía catalana representa el 18,9% del total, de modo que la distancia entre ambas comunidades se ha situado en 1,1 puntos, dos décimas más que hace un año.

El crecimiento madrileño ha sido especialmente intenso desde 2019, cuando Isabel Díaz Ayuso asumió por primera vez la presidencia regional. Desde entonces, la economía de la Comunidad ha aumentado un 17,5%, más de cinco puntos por encima de la media española y de regiones como Cataluña. Con ese avance, Madrid ha sido con diferencia la comunidad que más ha elevado su PIB en ese periodo.

La tendencia se repite si se amplía el foco. Desde 2010, la Comunidad de Madrid ha sido la región que más ha crecido de toda España, con una media anual del 2%, siete décimas por encima del conjunto del país.

Los datos del INE confirman también el liderazgo madrileño en renta per cápita. Cada habitante de la región genera de media 47.220 euros, la cifra más alta de España y un 38% superior a la media nacional, que se ha quedado en 34.237 euros. La renta madrileña supera incluso en un 13% el promedio de la Unión Europea, situado en 41.700 euros.

La evolución de este indicador ha seguido la misma senda. Desde 2008, la renta per cápita de la Comunidad de Madrid ha crecido un 47%, lo que supone más de 15.000 euros adicionales por habitante. En el mismo periodo, el conjunto de España ha registrado una subida del 41,5%, equivalente a unos 10.000 euros por persona.

El Gobierno regional ha atribuido este hito a su modelo económico, basado en mantener los impuestos más bajos de todo el país, atraer inversión extranjera y nuevas sociedades y garantizar la seguridad jurídica. El Ejecutivo autonómico ha destacado también el apoyo a empresas y trabajadores autónomos y la reducción de la burocracia como claves para seguir liderando la creación de empleo en España.

Con estas cifras, Madrid ha consolidado su papel como motor de la economía española. La región ha logrado superar la barrera del 20% del PIB nacional en un contexto en el que su crecimiento se ha mantenido por encima de la media de forma sostenida durante más de una década, tanto en producción total como en riqueza por habitante.

La brecha con el resto de comunidades se ha ensanchado así en los dos indicadores que miden el peso y la prosperidad de una economía regional. Madrid no solo ha concentrado una quinta parte de toda la riqueza que genera el país, sino que lo ha hecho mientras su renta per cápita se ha alejado cada vez más de la media nacional y ha superado con holgura la europea.