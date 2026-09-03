La Comunidad de Madrid no asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará mañana viernes por los privilegios que el Gobierno de Sánchez ha pactado para Cataluña. Según la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso, esto «rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas».

Para la Comunidad de Madrid, el «principal objetivo» del CPFF es «aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica que han pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña».

Por ello, la autonomía de la capital de España se niega a asistir a dicho encuentro. Para ellos, lo que se va a aprobar es «un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa».

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha mostrado esta posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido con la dirección nacional del Partido Popular y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del PP.

El Consejo de Política Fiscal

Según explican, «la única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quórum en la reunión». Es decir, la ausencia de todas las autonomías gobernadas por el PP supondría la paralización de «esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas».

La Comunidad de Madrid ya ha trasladado su posición durante estos días a la dirección nacional del partido que preside Alberto Núñez Feijóo. De esta forma, el Ejecutivo madrileño busca pararle los pies a Sánchez y a todas sus cesiones.