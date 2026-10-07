Messi pide perdón a Argentina por perder contra España la final del Mundial: «No pasó nada raro»

Leo Messi ha dado su última charla como jugador de la selección argentina. Después de su despedida, el futbolista tomó el micrófono para expresar sus sentimientos sobre cómo ha vivido su retirada y disculpándose por la final perdida ante España en la final del Mundial. Un discurso en el que agradeció a todo un país por haberle acompañado siempre y avisando sobre la importancia de estar unidos en el futuro ante el deseo de algunos que «quieren verles mal».

«Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi padre. No me queda más que agradecer como en la carta de mi despedida. Fue un orgullo defender esta camiseta más de 20 años. Hasta en los peores momentos, nunca dejé de luchar, dar el máximo y querer estar siempre. No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar para Argentina es lo más lindo que le puede pasar a una persona», comentó.

«Es el momento. El último Mundial fue demasiado por lo que me tocó vivir. Cumplimos mi sueño y el de todos siendo de nuevo campeones del mundo. Estuvimos muy cerca de ganarla de nuevo, pero no pudo ser. No pasó nada raro, como se dice. Dimos todos. El partido contra Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. Llegamos con lo justo. La peleamos como siempre, pero no pudimos ser campeones. Pero todos lo dejaron todo por la camiseta. Agradecer a mis compañeros por hacerme cumplir el sueño de niño de ser campeón del mundo y de América. Sabía que tenía guerreros que se dejarían la vida», añadió.

«Extrañaré mucho jugar aquí. Agradezco por todo lo que me tocó vivir. Aquí viví uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Cuando jugué el primer partido después del Mundial. Fue lo más lindo que me ha pasado. Veo vídeos de ese día y me emociono. Muchísimas gracias. Hoy es el día más triste de mi carrera; os voy a extrañar y ahora estaré al otro lado para apoyar a la selección, todos unidos. Somos así más fuertes. Vendrán momentos duros y tenemos que estar ahí más que nunca. Hay que hacer grupo fuerte porque hay gente que quiere ver mal a Argentina y no hay que darles el gusto. Siempre estaré orgulloso de ser argentino. Muchas gracias por todo», concluyó.