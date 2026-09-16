El pucherazo telemático con los nietos del exilio que tramaba el Gobierno

No lo dice OKDIARIO, sino el mismísimo Gobierno en un informe de 2025 en el que asegura que el objetivo es acabar con la «baja participación» del voto exterior pese a la Ley de Nietos. En dicho informe se afirma que hay que proponer mejoras. ¿Y qué mejoras introdujo el Ejecutivo?, se preguntará el lector. Pues muy sencillo: reducir las exigencias y criterios para obtener la nacionalidad, llegando al extremo de que los solicitantes no tuvieran siquiera que demostrar la condición de exiliados de sus ascendientes. Y, además, permitir el voto extranjero de forma telemática (algo que no pueden hacer quienes votan en España) y crear una circunscripción exterior. Esa es la razón, entre otras, por la que el Tribunal Supremo ha decidido suspender la Ley de Nietos y ha obligado a los consulados a revisar, uno por uno, los expedientes abiertos, explicando qué documentación se les exigió.

La sospecha de que el Gobierno, a través de una triquiñuela, amplió la condición de exiliados de la Guerra Civil incluso a personas que abandonaron España en el siglo XIX, ha llevado al alto tribunal a dejar en suspenso la inscripción en el censo electoral de los nuevos españoles.

El informe que hoy publica OKDIARIO revela que el Gobierno no estaba satisfecho con el número de nuevos nacionalizados y su repercusión en el voto exterior. Le parecían pocos y, en consecuencia, no encontró mejor forma para engordar el censo electoral que convertir las nacionalizaciones en una suerte de barra libre en la que los demandantes no tenían que demostrar nada.

De ese modo, el número de nacionalizados experimentó una subida sustancial hasta superar ya el medio millón, con otro millón largo de expedientes en tramitación. Lo que parece evidente es que el objetivo del Ejecutivo era compensar la pérdida de voto socialista engordando el voto CERA (el del exterior). Y la cosa dio sus frutos, porque, pese a perder por goleada en todas las elecciones autonómicas recientes -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía-, el PSOE ganó en todas ellas el voto exterior. O sea, que el pucherazo funcionaba. Por suerte, el Supremo ha salido al quite y ha evitado el fraude.