El Saunas ya ha demostrado ser capaz de todo

Desde el 16 de noviembre de 2023, fecha en la que Pedro Sánchez fue investido en esta legislatura, hasta las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre, el presidente del Gobierno apenas habrá gobernado tres años gracias a que ha liberado a casi todos los presos de ETA, ha amnistiado a los golpistas catalanes y nos ha enfrentado a Estados Unidos y a Israel, poniéndose del lado de los sanguinarios terroristas de Hamás, que fue el precio que le tuvo que pagar a los proetarras de Bildu, a los independentistas y a la extrema izquierda liderada por un Partido Comunista que esta vez se hizo llamar Sumar y a partir de ahora quiere que los llamemos Frente Popular, o Frente Amplio, o yo ya no sé qué, con tal de camuflar el comunismo en su nombre.

Sin unas cesiones tan vergonzosas, el yerno de Sabiniano, el proxeneta, no hubiera sido investido y habríamos tenido que repetir las elecciones de julio de 2023, que, recordemos, ganó el PP. Lo único bueno de esta legislatura es que ha sido corta.

Sería extensísimo cualquier resumen de los principales hitos de una legislatura que terminamos sabiendo que las cloacas del PSOE encargaron a un clan de narcotraficantes que eliminaran a la juez que estaba instruyendo el caso por el que finalmente fue condenado por corrupto el hermanísimo del presidente del Gobierno.

Todo lo que ha ocurrido ha estado a ese mismo nivel de puticlub de carretera y de sauna gay en callejón oscuro. Llamamos a Sánchez el Saunas no solo porque en la prostitución está el origen de su carrera política, sino porque ese ambiente en el que él ha madurado ha formado su carácter y marcado su forma de actuar.

El yerno del proxeneta ha convertido al partido más corrupto y golpista de España, como ya era el PSOE, en el partido de los puteros y las fontaneras más cutres y verduleras.

En tan corta legislatura, Sánchez ha sido responsable de las desgracias de la DANA de Valencia, del accidente ferroviario de Adamuz y del de Rodalies de Barcelona, del primer apagón de la historia de España y de las consecuencias de los incendios que nos han arrasado.

El Saunas ha blanqueado al brazo político de ETA, aceptando que casi todos sus presos salgan de las cárceles a cambio de sus votos. Ha amnistiado a Puigdemont y a todos sus cómplices a cambio de sus siete votos. Se ha puesto del lado de los terroristas de Hamás que degollaron bebés, violaron y torturaron a niñas y quemaron vivos a ancianos.

Ha regularizado a millones de inmigrantes que, por entrar en España ilegalmente, se convirtieron en delincuentes. Ha regalado la nacionalidad y el derecho a voto a tataranietos de emigrantes del siglo XIX que nada tuvieron que ver con Franco. Ha permitido, si no es que ha promovido, la invasión de Ceuta por parte de Marruecos.

Su mujer, la hija del proxeneta, se va a sentar en el banquillo de los acusados para que un jurado popular la juzgue por corrupta, un delito similar a aquellos por los que ya han sido condenados su hermano, su fiscal general y el que fuera su mano derecha, ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, al que sustituyó por un Santos Cerdán también encarcelado por corrupto.

Tiene a su partido a punto de ser imputado por corrupción, que es el único motivo por el que algunos dicen que ha anticipado las elecciones para que así votemos antes de que eso ocurra. Se forraron con las mascarillas que habrían evitado tantísimas muertes por COVID.

Y al abrir la caja fuerte de Zapatero, su padrino político, también investigado por corrupción, han aparecido las que parecen las joyas de la reina de Java, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros en una primera tasación que va a revisarse porque parece que podrían valer muchísimo más.

De las saunas viene la corrupción y, de ella, la podredumbre que hace que se produzcan las catástrofes por negligencia y nefasta gestión. La degradación moral de El Saunas empezó beneficiándose como «partícipe a título lucrativo de la prostitución», como le espetó Feijóo a la cara en el Congreso, delante de unas cámaras de televisión que lo difundieron por todo el mundo, y va a terminar en unas elecciones generales en las que no se puede descartar absolutamente nada.

Del yerno de Sabiniano, que ya ha amnistiado a golpistas, liberado a etarras y manchado sus manos de la sangre de los judíos para aferrarse al poder, debemos esperar cualquier intento de trampa y pucherazo electoral.