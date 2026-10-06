El PSOE confirma la exclusiva de OKDIARIO: Sánchez elige Dos Hermanas para su primer gran acto electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrará este sábado, 10 de octubre, en Dos Hermanas (Sevilla) su primer acto de precampaña tras convocar el lunes elecciones generales para el 29 de noviembre. Tal y como ha adelantado OKDIARIO en exclusiva, Sánchez elige este feudo socialista, en el que ya empezó la campaña de las primarias de 2017.

Considerado como un bastión electoral de los socialistas en Andalucía, Dos Hermanas será el lugar en el que Sánchez dé su primer mitin electoral oficial, después de sendas comparecencias el lunes y el martes, primero en La Moncloa para anunciar las elecciones generales, y horas después tras la reunión del Consejo de Ministros ordinario en el que quedan aprobados los nuevos decretos de vivienda que aprobará parcialmente –el primero– a través de la Diputación Permanente tras el rechazo previo del Congreso de los Diputados.

Sánchez ya eligió Dos Hermanas en 2023 para uno de los grandes actos de lanzamiento de la precampaña electoral. El 18 de junio de 2023, concretamente, el PSOE utilizó el bastión de Andalucía para arrancar «el camino socialista» hacia el 23-J, donde perdieron ante Alberto Núñez Feijóo y el PP en las urnas, pero pudieron acabar formando Gobierno junto a comunistas y nacionalistas vascos y catalanes.

Sin embargo, el gran recuerdo que tiene Sánchez de Dos Hermanas y que verdaderamente le asegura que contará con todo el apoyo en su mitin del sábado es el de 2017. En Dos Hermanas, el actual presidente del Gobierno dio el pistoletazo de salida para las primarias que disputó a Susana Díaz y Patxi López y que le llevaron a controlar Ferraz tras ganarlas.

En el acto, junto a Pedro Sánchez, estará la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, que fue quien encabezó la candidatura socialista al Congreso por Sevilla en las anteriores elecciones generales de 2023.

En Dos Hermanas, municipio de casi 130.000 habitantes, gobierna con mayoría absoluta el PSOE, entre 1983 y 2022 de manera ininterrumpida de la mano de Francisco Toscano, y desde ese último año a través de Francisco Rodríguez, tras la renuncia del primero a la alcaldía nazarena.