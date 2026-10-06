¿Cómo llegaremos al 29-N, divididos o comprometidos?

De cara a los resultados en las urnas el próximo 29 de noviembre, la suerte no está echada, pese a encuestas recientes que le dan una holgada mayoría absoluta a la derecha por encima de los 200 escaños. Ya pasó en el mes de julio de 2023: mientras la derecha se las prometía felices, lo cierto es que caló, y mucho, el discurso del miedo.

Ahora se repetirá la estrategia de la extrema izquierda: muchas trampas en el solitario y mucho discurso del miedo, empezando con un triunfalista presidente Sánchez justo antes de anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Un discurso en el que dejaba caer como si nada «la compra del ático», a secas, y concluyendo: «La amenaza que suponen a la conquista de derechos las élites y la coalición de extrema derecha». Es el aviso de la inmensa guerra sucia que pondrá sobre el terreno la extrema izquierda.

¿Por qué, si no, llevar a la comisión permanente del Congreso los decretos de la vivienda no convalidados días atrás por el pleno? En la comisión, el equilibrio de fuerzas es extremo. Dando por supuesto que Junts ratificase su negativa, de lo que se trata es de convencer bajo mano al PNV al objeto de decantar ese 35/34 a favor de la coalición Frankenstein. Pedro Sánchez, que tiene a Francina Armengol a sus pies, intentará forzar a la comisión al objeto de actuar en los casos urgentes, aunque la duda está en saber si está justificado aprobar decretos que ya fueron rechazados en tiempo ordinario. De nuevo la inmensa sospecha de inseguridad jurídica vigente desde 2018.

Aprobados por la comisión permanente, la principal baza de Pedro Sánchez será que lo consiguió pese «a las élites, la coalición de extrema derecha» y lo que haga falta. Será el primer paso de la guerra sucia que nos aguarda.

El menosprecio del yerno del proxeneta hacia el PP y Vox es tal que niega la capacidad de la derecha para actuar con determinación, señalando las claves de la inseguridad jurídica que generan los mencionados decretos. En vivienda, el Gobierno socialcomunista no hizo nada durante los ocho años instalado en el poder, aunque estos decretos vendrán a relanzar su relato.

Lo estamos viendo en las recientes declaraciones de Francina Armengol en Palma: «La falta de vivienda es culpa de los fondos buitre y la masificación turística, de Marga Prohens». Como se puede apreciar, en perfecta armonía con el discurso triunfalista de Sánchez. Es el relato. ¿Cómo se desmonta? Sencillo: entre el año 2015 y el 2023, el precio de la vivienda se disparó en Baleares un 72% y las plazas turísticas o de alquiler turístico, un 135%. ¡Eran los tiempos del Pacte Progrés! De hecho, llevan toda esta legislatura acusando al Govern del PP de todo aquello que ellos mismos no hicieron en su octeto oscuro. Un Pacte de Progrés, que secuestrado en las garras de los ecologistas fue desclasificando terrenos urbanizables y después el Govern del PP ha tenido que pagar las cuentas por sentencia judicial estos últimos tres años. Y hablan ahora de falta de suelo urbanizable. Hay que joderse.

Armengol ha resumido la campaña en la «movilización extrema, frente al peligro de PP y Vox». De nuevo, el discurso del miedo, que seguro va a ser la columna vertebral del PSIB-PSOE, aquí y en el resto del país.

Baleares aporta al Congreso ocho diputados, que en tiempos no demasiado alejados se los repartían el PP (5) y el PSIB-PSOE (3). El 15-M cambió la tendencia, pasando a ser 3 y 3, los dos restantes quedando en manos de otras opciones; el pasado 2023, uno Vox y otro Sumar-Més. La primera lectura es que el PP ha perdido dos escaños y, en cambio, el PSIB-PSOE conserva los tres suyos. Vox no deja de ser una escisión natural del PP. Tal es así que en 2023, a nivel nacional, la pelea fue sangrienta entre hermanos ideológicos.

Cuánta responsabilidad asumen ahora Marga Prohens y Gabriel Le Senne. Ni más ni menos que evitar peleas innecesarias y centrarse en el enemigo a batir, que no es otro que Pedro Sánchez y el resto de la extrema izquierda. La pregunta hoy trascendental es: ¿qué harán PP y Vox de cara al 29-N?

¿Ganará comprometerse para sacar de Europa al Grupo de Puebla? Desde luego, un compromiso en los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía. Recordemos que Sánchez, en su anuncio de adelantar las elecciones, jamás se ha referido a Ceuta, invadida por Marruecos. No está en su relato y sí debe estar muy presente en el relato del PP y Vox.

El 29 de noviembre va a ser un punto de inflexión para hacer de España un referente o, por el contrario, entregarla a los deseos totalitarios de la extrema izquierda. Por eso la discrepancia debe supeditarse a un bien superior como lo es el profundo respeto a la nación heredada de nuestros antepasados. En Baleares sabemos bien que el supuesto miedo a la extrema derecha es una miserable manipulación de la extrema izquierda. El entendimiento entre PP y Vox no ha despertado recelo. Que siga escupiendo la extrême gauche su relato y su juego sucio. Lo que cuenta es decidir, compromiso o división.